СБУ и Нацполиция установили 497 человек, причастных к организации диверсий против Сил обороны

С 2024 года СБУ в сотрудничестве с полицией установила 497 человек, причастных к поджогам автомобилей военнослужащих, объектов Укрзализныци и установке самодельных взрывчаток. Фигуранты совершали теракты, угрожавшие жизни военных и полицейских.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Андрущенко во время совместного брифинга с начальником Национальной полиции Иваном Выговским.

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Война продолжается не только на фронте

Сейчас СБУ делает все возможное, чтобы опередить и заранее противодействовать разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб, которые в последнее время активизировали попытки осуществления диверсий и терактов вблизи и в зданиях ТЦК.

Мы понимаем, что враг выбирает эти объекты не случайно. Ведь война продолжается не только на фронте. СБУ уничтожает врага не только на передовой, но и в тылу – мы разоблачаем вражеских агентов и предателей внутри нашей страны,

– говорит Андрущенко.

Задержание преступников происходит буквально "по горячим следам" в круглосуточном режиме. До сих пор не было ни одного случая, когда бы СБУ и Нацполиция не нашли исполнителя.

Терактами в отношении военных спецслужбы России хотят дестабилизировать ситуацию, в частности, дискредитировать деятельность ТЦК, сорвать мобилизацию и посеять недоверие к Силам обороны.

Какая новая тактика врага

Теперь враг дистанционно взрывает самодельные взрывные устройства, когда завербованный исполнитель находится рядом. Таким способом россияне устраняют исполнителя, чтобы не платить обещанные деньги и избавиться от свидетеля преступления.

Российские спецслужбы просто используют этих людей в своих целях как расходный материал. ФСБшнику все равно, что будет с ними после выполненного задания,

– отмечает Андрущенко.

Противник вербует преимущественно молодежь или безработных через мессенджеры и интернет-сообщества для быстрого заработка. Кураторы сообщают им локацию для теракта и место хранения взрывного устройства, которое готовит другая группа агентов.

Мы устанавливаем всю цепочку: от вербовки до подготовки преступления. Как правило, отрабатываем на упреждение – задерживаем преступников, когда они достают взрывчатку из тайника,

– сообщает заместитель председателя СБУ.

Важно! Подрывы зданий ТЦК и других объектов являются серьезными преступлениями, которые квалифицируют как террористический акт. За эти действия предусмотрена строгая уголовная ответственность – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

К слову, в декабре 2024 года СБУ запустила официальный чат-бот "Спали ФСБешника" в телеграмме. Туда уже поступило почти 2,3 тысячи заявлений о попытках вербовки. Сообщать о подозрительных контактах можно и на "горячую линию" СБУ.