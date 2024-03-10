На этом Путин пришел к власти, – экс-сотрудник КГБ сказал, возможен ли теракт в России

Посольства США и Великобритании предупредили об опасности в Москве в ближайшие дни, впоследствии к предостережениям присоединились еще несколько стран. История выглядит как детектив, в котором пока сложно разобраться. Поскольку во всех сообщениях говорится, что "теракты с большой вероятностью должны произойти".

То есть спецслужбы иностранных государств владеют информацией или через "прослушки" и "слив" данных, или от агентуры. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что в Москве действительно есть структуры, которые могут готовить теракты.

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Сергей Жирнова предположил, что Россия может организовать теракты для нейтрализации 2 событий:

Путин хочет перекрыть последствия убийства Алексея Навального и прежде всего его похороны, которые превратились в антипутинские протесты. Некоторых россиян, которые выкрикивали лозунги или ходили с плакатами, уже пытаются посадить в тюрьму или иным способом запугать;

глава Кремля хочет помешать акции "Полдень против Путина", которая должна состояться около 12:00 в день президентских выборов России, то есть 17 марта. Закрыть участки нельзя, поэтому единственный способ – создать "террористическую угрозу" и призвать людей не выходить на митинг.

Кто в России организовывает теракты

По словам Жирнова, одной из структур в России, которая организовывает теракты внутри страны – это Федеральная служба безопасности. Если не ФСБ, то Главное разведывательное управление (ГРУ), потом могут ЧВК "Вагнера", после Служба внешней разведки (СВР), далее Министерство внутренних дел (МВД), в России даже МЧС является силовым блоком, который имеет танки.

"ФСБ уже показала, как делает это в 1999 году. На этом Владимир Путин пришел к власти, когда был директором ФСБ. Затем его назначили главой правительства и он оставил вместо себя и. о. Николая Патрушева. Вместе они организовали 4 теракта, но один в Рязани не удался, их поймали на месте преступления. Тогда Патрушев ходил и говорил, что "это не гексоген, а сахар", "это не подготовка к теракту, а обучение"", – отметил экс-работник КГБ.

Впоследствии еще один теракт произошел в 2002 году в театре на Дубровке. Кремль обвинял чеченских террористов в организации. Но сразу возникает вопрос, как они смогли со взрывчаткой и оружием проехать 2 тысячи километров через тысячи блокпостов и остались незамеченными.

Очевидно, что все спланировала ФСБ, которая потом применяла нервно-паралитический газ, чтобы усыпить 130 из 900 заложников, которые были в театре, в частности, чеченских террористов, которым отдельно еще выстрелили в лоб. Их не захотели выводить на судебное разбирательство, потому что за этим "торчали уши" ФСБ,

– отметил Жирнов.

Этот теракт является хронологически вторым в ряду трех наиболее громких преступлений новейшего времени в России, наряду со взрывами жилых домов в Москве, и сожжением школьников в Беслане. "Цепь терактов" еще долго можно продолжать. К ним также следует отнести точечные убийства и отравления, например, критика Кремля Александра Литвиненко и экс-сотрудника военной разведки России Сергея Скрипаля.

В мире предупредили о теракте в России