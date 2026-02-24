Пока на фронте неудачи: чего хочет достичь Россия террористическими подрывами в тыловых городах

Россияне нашли еще один метод, как терроризировать украинское общество. Перед начались теракты. В разных уголках Украины раздаются взрывы, даже тогда, когда не объявлено о тревоге.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что это компонент войны, который используют россияне. Ведь, если оккупанты не могут прорвать фронт, деморализовать украинцев на поле боя, то они это пытаются сделать в нашем тылу.

Почему россияне давят на тыловые города?

Павел Лакийчук отметил, что противник различными методами пытается деморализовать украинские города в тылу. Неоднократно были взрывы в ТЦК, неизвестные поджигали машины военных и волонтеров, были случаи нападений на военнослужащих. Такие незаконные действия происходили волнами.

Также была информационная кампания о так называемых "людоедов ТЦКашников". Все это элементы одной спланированной, профессиональной, проплаченной операции спецслужб. Ее название когда-то мы узнаем,

– сказал он.

Кроме этого, противник также наносит постоянные мощные ракетные и беспилотные удары по украинским городам и селам. Главной целью являются больницы, школы, жилая застройка и теплоэлектрогенерация.

Важно! Россия, возможно, активизировала диверсионную кампанию, направленную на усиление паники и подрыв доверия к безопасности в Украине. Есть угроза новых провокаций и попыток дестабилизации. Эксперты Института изучения войны считают, что Кремль может использовать как сами атаки, так и информационный резонанс вокруг них для нагнетания страха в обществе.

В Кремле, вероятно, рассчитывая на то, что пока фронт будет держаться, то люди в тылу скажут, что готовы на любые условия капитуляции.

"Вот так работает враг, чтобы достигать целей СВО", – добавил Павел Лакийчук.

Как Россия дестабилизирует ситуацию в тылу?