Экс-сотрудник СБУ объяснил, почему россияне направили атаки именно против полицейских

В Украине в течение короткого промежутка времени произошли в трех городах Украины теракты, за которыми стоят россияне. И не просто так их целью были полицейские.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, подчеркнув, что эту стратегию враг применяет уже не один год. Он объяснил, чего пытается достичь противник.

К теме Теракт во Львове: момент закладки взрывчатки в мусорные баки попал на видео

На кого враг рассчитывал повлиять, совершая теракты?

Ступак отметил, что россияне с первого дня войны пытались дотянуться до украинских политиков, военных, работников силовых органов, СБУ, ГУР, Нацполиции, Сил специальных операций, НАБУ и тому подобное.

Однако до последнего времени им это не удавалось, потому что отлично работали и продолжают работать наши силовики, контрразведка, Национальная полиция, разведка. Все они пытаются действовать на упреждение, но с той стороны делается столько усилий, что, к сожалению, все же пробивают нашу возможность защищать гражданских,

– объяснил он.

Поэтому нужно понимать, что такие случаи могут случаться. Фактически за 72 часа произошли три случая во Львове, Николаеве и Днепре. К сожалению, во Львове погибла полицейская.

Дело в том, что за полицейским следить немного проще, чем за работником ГУР, СБУ исключительно из-за такого признака, как униформа,

– подчеркнул он.

Если военные находятся на закрытых объектах в гражданских городах, где очень трудно осуществить террористические акты, то полицейские, по словам экс-сотрудника СБУ, постоянно перемещаются по городу. У них есть определенные маршруты и графики передвижения. Они могут, например, встречаться в одном месте, чтобы выпить кофе. И большое количество людей в униформе в одном месте притягивает внимание. Это дает больше возможностей спланировать против них какие-то террористические акты.

Обратите внимание! Представитель СБУ Артем Дехтяренко заявил, что теракт во Львове повторяет тактику "Аль-Каиды" относительно "двойного взрыва", чтобы число жертв было больше. По словам Дехтяренко, еще в 2023 году Путин санкционировал так называемый план "Диверсионный шум", цель которого – масштабировать теракты, поджоги и диверсии по территории всей Украины. Это, по мнению россиян, позволит "посеять панику и расшатать ситуацию" в Украине и дестабилизировать общество изнутри.

В то же время эти теракты, по мнению Ступака, не будут иметь влияния на ситуацию на фронте, потому что они рассчитаны именно на влияние на гражданское население.

Если полицейские, силовики будут демотивированы, дезорганизованы, а частично даже запуганы, потому что все мы люди, и они так же имеют право и могут бояться, то это скажется на гражданских людях. Когда они видят перепуганных, частично деморализованных, демотивированных силовиков, тогда и сами теряют уверенность и устойчивость. Это работает против всех, и Россия пытается этого достичь,

– отметил Иван Ступак.

Действия врага направлены на то, чтобы посеять панику среди гражданских и чтобы на улицах было меньше полицейских. Например, во Львове 25 полицейских, которые пострадали, выбыли из рабочего процесса минимум на неделю. Поэтому их обязанности должны перейти на остальных полицейских в городе. Они будут работать без выходных, и это может повлиять на криминальную ситуацию. Именно этого и стремилась достичь, по мнению экс-сотрудника СБУ, Россия.

В украинских городах произошли теракты, направленные против полицейских: что произошло?