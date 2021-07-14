На Тернопольщине трагически погиб 2-летний мальчик: на него наехал автомобиль

В Шумскому районе Тернопольщины 14 июля произошла трагедия – погиб 2-летний ребенок. Водитель не увидел мальчика и наехал на него.

Несчастье случилось 14 июля, примерно в 13:30. Маленький мальчик стал жертвой наезда автомобиля.

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Гибель ребенка на Тернопольщине

Авария произошла в Шумском районе. Там водитель автомобиля УАЗ-3909 наехал на 2-летнего мальчика. Мужчина не заметил ребенка и тронулся с места. В результате малыш оказался под колесами автмобиля. К сожалению, ребенок погиб на месте происшествия.

Информацию об ужасном инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований. Ведется следствие.

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