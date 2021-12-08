На Тернопольщине не разминулись рейсовый автобус и иномарка: много пострадавших

8 декабря 2021 , 19:05
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Источник:

Национальная полиция

Вблизи села Лозовая на Тернопольщине 8 декабря произошло ДТП с пострадавшими. В аварию попала маршрутка, которая ехала из Тернополя в Кременец.

Рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz не разминулся с автомобилем Volkswagen Passat. В инциденте пострадали 9 человек.

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За медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратились 9 пострадавших, среди них – водитель маршрутки, которая курсировала из Тернополя в Кременец,
 – сообщает полиция.


В ДТП пострадало 9 человек / Фото Нацполиции

Правоохранители работают на месте аварии.


Маршрутка направлялась из Тернополя в Кременец / Фото Нацполиции

ДТП с маршрутками в Украине

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Автор: Олег Терещенко