На Тернопольщине произошло землетрясение с эпицентром возле Черткова

Тернопольщину утром 23 сентября всколыхнуло землетрясение. К счастью, подземные толчки были довольно слабыми – речь идет о магнитуде 4,3.

Специалисты зафиксировали, что эпицентр землетрясения был недалеко от Черткова. Такую информацию опубликовали в Немецком научно-исследовательском центре геологических наук.

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Землетрясение не нанесло вреда

Известно, что землетрясение произошло с самого утра, примерно в 6:20. По предварительной информации – на глубине около 60 километров. Магнитуда 4,3 не несет значительного ущерба. Люди, находящиеся близко к эпицентру землетрясений такой мощности, обычно лишь ощущают легкую вибрацию.

Где был эпицентр землетрясения: смотрите на карте

Активнее всего землетрясение было на юге Тернопольщины. О нем предупреждал, в частности, поисковик Google. Подземные толчки ощутили также жители Хмельницкой и Винницкой областей.

Что говорят местные жители

Слабое дрожание также могли чувствовать в Городенке, Бучаче, Борщеве, Коломые и даже Тернополе и Каменец-Подольском.

Жители Тернопольщины и других областей поделились пережитым опытом в соцсетях. Часть вообще не почувствовала подземных толчков. Зато есть и такие, кого землетрясение разбудило с самого утра.

"В 6:20. Думал что глюк, но походу нет";

"Будто кровать подпрыгнула, село Решновка Збаражский район";

"Барановка, Бережанский. Задребезжали очень звонко стекла на окнах, проснулась от шума, потрясло немножко";

"Птички в клетке летали как бешеные. Собачка даже не гавкнула – наверное, не почувствовала, потому что спала на кровати под одеялом";

"6.20, листья на вазонах двигались как от ветра";

"Было немного, буквально на 2–3 секунды";

"Козовая, 6:20. Один сильный толчок, перед ним будто поезд сошел с рельс";​​

"Тернополь. Не было ощущения расшатывание, как при землетрясении, а скорее – какого-то вертикального сотрясения"​.

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