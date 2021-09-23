На Тернопольщине произошло землетрясение с эпицентром возле Черткова
Источник:GFZ
Тернопольщину утром 23 сентября всколыхнуло землетрясение. К счастью, подземные толчки были довольно слабыми – речь идет о магнитуде 4,3.
Специалисты зафиксировали, что эпицентр землетрясения был недалеко от Черткова. Такую информацию опубликовали в Немецком научно-исследовательском центре геологических наук.
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Землетрясение не нанесло вреда
Известно, что землетрясение произошло с самого утра, примерно в 6:20. По предварительной информации – на глубине около 60 километров. Магнитуда 4,3 не несет значительного ущерба. Люди, находящиеся близко к эпицентру землетрясений такой мощности, обычно лишь ощущают легкую вибрацию.
Где был эпицентр землетрясения: смотрите на карте
Активнее всего землетрясение было на юге Тернопольщины. О нем предупреждал, в частности, поисковик Google. Подземные толчки ощутили также жители Хмельницкой и Винницкой областей.Обратите внимание! Слабое дрожание также могли чувствовать в Городенке, Бучаче, Борщеве, Коломые и даже Тернополе и Каменец-Подольском.
Что говорят местные жители
Жители Тернопольщины и других областей поделились пережитым опытом в соцсетях. Часть вообще не почувствовала подземных толчков. Зато есть и такие, кого землетрясение разбудило с самого утра.
- "В 6:20. Думал что глюк, но походу нет";
- "Будто кровать подпрыгнула, село Решновка Збаражский район";
- "Барановка, Бережанский. Задребезжали очень звонко стекла на окнах, проснулась от шума, потрясло немножко";
- "Птички в клетке летали как бешеные. Собачка даже не гавкнула – наверное, не почувствовала, потому что спала на кровати под одеялом";
- "6.20, листья на вазонах двигались как от ветра";
- "Было немного, буквально на 2–3 секунды";
- "Козовая, 6:20. Один сильный толчок, перед ним будто поезд сошел с рельс";
- "Тернополь. Не было ощущения расшатывание, как при землетрясении, а скорее – какого-то вертикального сотрясения".
Предыдущие землетрясения в Украине
- 19 сентября землетрясение зарегистрировали в Донецкой области, оно было магнитудой 3,3. В его эпицентре оказался Добропольский район. В последний раз подземные толчки на этой территории фиксировали в 2020 году – с магнитудой 2,9.
- Ранее, 8 сентября, трясло на Закарпатье. Магнитуда подземных толчков составила 2,5. землетрясение прошлось вблизи села Брестов Мукачевского района. Никто из местных жителей не обращался к спасателям.