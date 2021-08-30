На Тернопольщине возле АЗС столкнулись автомобиль и мотоцикл: погиб 19-летний парень

Вблизи Чорткова, что на Тернопольщине, 29 августа произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Там не разминулись автомобиль Volkswagen Golf и мотоцикл.

В результате ДТП пострадали пассажиры и водитель мотоцикла. К сожалению, 19-летний водитель автомобиля погиб.

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Volkswagen выезжал с АЗС

Трагедия случилась примерно в 1:00 ночи. Водитель автомобиля Volkswagen Golf выезжал с автозаправки. В этот момент мотоциклист двигался по главной дороге. Они столкнулись, в результате чего 19-летний парень погиб на месте.



Водитель легковушки погиб / Фото Нацполиции

Всех пострадавших госпитализировали с травмами. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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