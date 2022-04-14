В Тернопольской области изменили комендантский час: когда будут действовать ограничения

14 апреля 2022 , 13:53
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Источник:

телеграм Владимира Труша

В Тернопольской области изменили время действия комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 23:00 и продлится до 5:00.

Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш 14 апреля сообщил в сети об изменении времени действия комендантского часа.

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Изменения в комендантском часе в Тернопольской области

Комендантский час в Тернопольской области продлится с 23:00 до 05:00,
– отметил Труш.

Напомним, на днях продолжительность комендантского часа изменили и во Львовской области. Теперь он действует с 23:00 до 06:00.

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Автор: Наталія Пристанська