В Тернопольской области изменили комендантский час: когда будут действовать ограничения
14 апреля 2022 , 13:53Читати новину українською
Источник:телеграм Владимира Труша
В Тернопольской области изменили время действия комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 23:00 и продлится до 5:00.
Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш 14 апреля сообщил в сети об изменении времени действия комендантского часа.
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Изменения в комендантском часе в Тернопольской области
Комендантский час в Тернопольской области продлится с 23:00 до 05:00,
– отметил Труш.
Напомним, на днях продолжительность комендантского часа изменили и во Львовской области. Теперь он действует с 23:00 до 06:00.
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