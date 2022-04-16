Тероборона Днепра ликвидировала вражеские позиции с помощью ПТРК "Фагот"

Бойцы 98-го отдельного батальона ТРО "Азов", базирующегося в Днепре, обнаружили и уничтожили оккупантов на занятой ими позиции. В этом защитникам помог противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот".

Соответствующую информацию бойцы опубликовали на своем телеграм-канале. Впоследствии информацию подтвердили и в Госспецсвязи.

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Оккупанты не успевают усилить свои позиции на Днепропетровщине. В том числе и благодаря терробороне "Азов". Защитники используют все имеющееся оружие, включая артиллерию и противотанковые системы.

Так, сегодня в эксплуатацию был введен противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот". Боевое средство сработало на результат, ликвидировав позиции врага.

На днях эта группировка уничтожила три единицы российской техники и захватила трофейный миномет.

Как тероборона Днепра ликвидировала российскую позицию

К слову, за сутки украинские защитники уничтожили 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 бронированные машины и 10 автомобилей врага.

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