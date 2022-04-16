Відповідну інформацію бійці опублікували на власному телеграм-каналі. Згодом інформацію підтвердили й в Держспецзв'язку.

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Окупанти не встигають посилити свої позиції на Дніпропетровщині. Зокрема й завдяки теробороні "Азов". Захисники використовують усю наявну зброю, включно з артилерією та протитанковими системами.

Так, сьогодні в експлуатацію ввели протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот". Бойовий засіб спрацював на результат, ліквідувавши позиції ворога.

Як тероборона Дніпра ліквідувала російську позицію

До слова, впродовж доби українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 броньовані машини та 10 автомобілів ворога.

Варто знати: наступ Росії розпочався майже на усіх напрямках: більше у відео