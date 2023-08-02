Боятся ВСУ: "теробороне" Белгородской и Курской областей России выдали оружие

В областях России, граничащих с Украиной, власти решили выдать оружие так называемым добровольческим территориальным формированиям. Свои действия российские губернаторы объясняют "атаками со стороны Украины".

Об этом сообщили российские СМИ, пишет 24 канал. Случилось это после того, как российская Госдума разрешила местным властям формировать добровольческие отряды и выдавать им оружие.

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В России очень боятся ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что добровольческим формированием выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. По словам Гудкова, в "теробороне" Белгородщины находятся около 3 тысяч человек.

В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт также заявил, что отрядам "добровольной народной дружины" выдадут оружие Планируется выдать 300 единиц.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "все происходит в соответствии с законом", а причина этого – Украина.

Это меры, необходимые на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются,

– заявил Песков.

Россияне суетятся не просто так

Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" провели несколько удачных рейдов на территорию страны-террориста. Каждый раз российская пропаганда либо делала вид, что ничего не произошло, либо заявляла о диверсиях со стороны ВСУ.

К концу этого лета российские добровольцы обещают еще несколько сделок на территорию России. По словам представителя политического крыла РДК, в Белгородской области работают разведывательные группы. Также идет соответствующая подготовка, но все произойдет в нужный момент.