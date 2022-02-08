"Терпи, моя красавица": у Путина объяснили, что он имел в виду, когда обращался к Зеленскому
Источник:Интерфакс
В Кремле заявили, что Владимир Путин не слушал песни группы "Красная плесень". Хотя накануне он именно из нее процитировал строчку, когда говорил о минских договоренностях.
После таких слов Путина в них видели даже "нехороший намек на сексуальный подтекст". Инцидент прокомментировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в привычной риторике передергивания.
К теме "Терпи, моя красавица": как Путин манипулировал темой Украины на переговорах с Макроном
Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства и если есть подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять. Бьюсь об заклад, это было очень трудно перевести на французский язык,
– заявил Песков.
По его словам, Путин также не знает о группе "Красная плесень". Мол, это в России такой фольклор.
Я уверен, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. Думаю, что в свое время эта группа – я, честно говоря, тоже не знаком – позаимствовал это из русского фольклора,
– сказал пресс-секретарь Путина.
Последние заявления Путина
- Владимир Путин цинично предлагал Петру Порошенко "присоединиться к Виктору Януковичу". Он с определенной долей сарказма заявлял, что Россия может предоставить ему "политическое убежище".
- Также недавно прозвучало и заявление по поводу оккупированного Крыма. По мнению Путина, Украина будет возвращать полуостров военным путем.
- В Кремле к тому же цинично утверждали, что потеря Россией доступа к доллару может спровоцировать "гражданскую войну" в Украине. Якобы разговоры о последствиях для России только "напрягают ситуацию".
Путин продолжает угрожать: смотрите видео