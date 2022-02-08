"Терпи, моя красавица": у Путина объяснили, что он имел в виду, когда обращался к Зеленскому

В Кремле заявили, что Владимир Путин не слушал песни группы "Красная плесень". Хотя накануне он именно из нее процитировал строчку, когда говорил о минских договоренностях.

После таких слов Путина в них видели даже "нехороший намек на сексуальный подтекст". Инцидент прокомментировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в привычной риторике передергивания.

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Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства и если есть подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять. Бьюсь об заклад, это было очень трудно перевести на французский язык,

– заявил Песков.

По его словам, Путин также не знает о группе "Красная плесень". Мол, это в России такой фольклор.

Я уверен, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. Думаю, что в свое время эта группа – я, честно говоря, тоже не знаком – позаимствовал это из русского фольклора,

– сказал пресс-секретарь Путина.

Последние заявления Путина

Владимир Путин цинично предлагал Петру Порошенко "присоединиться к Виктору Януковичу". Он с определенной долей сарказма заявлял, что Россия может предоставить ему "политическое убежище".

Также недавно прозвучало и заявление по поводу оккупированного Крыма. По мнению Путина, Украина будет возвращать полуостров военным путем.

В Кремле к тому же цинично утверждали, что потеря Россией доступа к доллару может спровоцировать "гражданскую войну" в Украине. Якобы разговоры о последствиях для России только "напрягают ситуацию".

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Коллектив "Красная плесень" – советская музыкальная панк-рок группа, основанная в Ялте в 1989 году. Известны тем, что исполняли песни с матом, частушки, сказки, музыкальные пародии и анекдоты.