Зеленский однозначно ответил, готов ли он отдать часть Украины ради мира
Источник:CBS
Президента Украины снова спросили, готов ли он отдать часть территорий России. Ответ Владимира Зеленского, как всегда, был однозначным.
Владимир Зеленский сказал, что не может отдать России какую-либо часть территории Украины. По его словам, это предательство семей погибших воинов.
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Единственное, что можно дать – победа
Глава государства рассказал, что недавно награждал семью погибших Героев Украины. На церемонию пришла беременная женщина с ребёнком на руках.
"Одна женщина была беременна. Она пришла с ребенком на руках и она беременна. Этот ребенок никогда не увидит отца. Что я должен им сказать? Что все они погибли, чтобы мы теперь сказали; "Ну, хорошо, забирайте"? Это сложная миссия награждать людей, а для них мир закончился", – рассказал президент.
По словам Зеленского, единственное, что он может дать – это победа. Он убежден, что она нужна нам, чтобы дома у этих семей рядом с фотографией погибшего был момент.
Чтобы смотрели на эту фотографию и думали, что у них есть их государство, будущее и у нас есть победа. И если я завтра скажу, что забирайте Донбасс, Крым, все, что было до 24 февраля, то я предам эти семьи,
– подытожил президент.
Украина готова уступить Белгород
- Украине до сих пор поступают предложения уступить определенные территории. Однако наше государство готово обменять разве что Белгород. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.
- Недавно руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что Украина может вступить в НАТО. в обмен на временно оккупированные Россией территории. Зеленского спросили, согласен ли он с таким мнением. Однако глава государства предложил гораздо лучший вариант.
- Президент Украины отметил, что готов уступить Белгород ради членства в НАТО, но отнюдь не территории Украины.