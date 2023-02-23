На территории посольства Швейцарии в Москве обнаружили гранаты с горохом

В четверг, 23 февраля, на территории швейцарского посольства в Москве обнаружили пакет с гранатами. На место вызвали полицию и саперов.

Как выяснилось, гранаты были наполнены горохом. Об этом сообщают росСМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о гранатах в посольстве Швейцарии

Прозрачный пакет обнаружила служба безопасности дипломатического учреждения при обходе территории. В нем, по данным СМИ, лежали две ручные гранаты РГД.

Полиция оцепила место. Также прибыли саперы. Впрочем, как оказалось, гранаты наполнены обычным горохом.

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На территории посольства Швейцарии обнаружили гранаты: смотрите видео

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