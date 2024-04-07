"Ставят под угрозу ядерную безопасность": МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
Источник:МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии заявило о взрыве беспилотника на территории оккупированной Запорожской АЭС. Такие действия чрезвычайно угрожают ядерной безопасности.
МАГАТЭ сообщило о взрыве неизвестного дрона на ЗАЭС. Согласно обнародованным данным, это произошло днем, 7 апреля.
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На территории станции сдетонировал беспилотник
Специалисты Международного агентства по атомной энергии сообщили, что были проинформированы ЗАЭС о том, что сегодня на территории станции сдетонировал беспилотник. Отмечается, что такая детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен такой боевой активностью в этой зоне. Он выразил обеспокоенность относительно этого инцидента.
Я призываю воздержаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность,
– сказал Рафаэль Гросси.
Однако агентство по состоянию на сейчас не уточнило информацию о том, чей именно дрон взорвался на территории Запорожской АЭС.
Российские провокации
Российские пропагандистские СМИ уже успели пожаловаться, что Вооруженные Силы Украины якобы атаковали купол 6-го энергоблока Запорожской АЭС. По их данным, критических повреждений и пострадавших нет, радиационный фон в норме. Украинская сторона пока не комментировала этот инцидент.
В частности, в Росатоме заявили, что ЗАЭС якобы подверглась беспрецедентной серии атак дронов, в результате чего были ранены три сотрудника. Очевидно оккупанты в очередной раз прибегли к безосновательным обвинениям и провокациям.
Напомним, что ЗАЭС оккупирована российскими войсками в начале марта 2022 года. Тогда же четыре блока были постепенно остановлены, а два еще работали до сентября 2022 года. Российские захватчики уже неоднократно осуществляли провокации в этом регионе.
Сейчас, к сожалению, Запорожская АЭС находится под контролем России и ее вооруженных захватчиков, которые расположены по периметру станции. Российская сторона не впервые провоцирует подобные инциденты, обвиняя наше государство в создании "ядерной угрозы".
На днях на ЗАЭС произошло отключение одной из ключевых линий: коротко
- Недавно с территории Запорожской АЭС снова были обстрелы. Кроме этого, появилось видео с атомной станции, на котором видно, что оккупанты хранят там свою технику и личный состав.
- Впоследствии на Запорожской атомной электростанции произошло отключение внешней воздушной линии ВЛ-330 киловатт. Сообщается, что об этом стало известно после того, как в районе станции раздались залпы артиллерии.
- Это снова грозит аварийной ситуацией. Ведь в случае отключения последней линии ЗАЭС может быть на грани очередного блэкаута.
- По данным Международного агентства по атомной энергии, сначала причина такого отключения "не была понятна сразу". Однако это произошло почти одновременно с сообщениями о "военной активности" в этом регионе.