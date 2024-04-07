"Ставят под угрозу ядерную безопасность": МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии заявило о взрыве беспилотника на территории оккупированной Запорожской АЭС. Такие действия чрезвычайно угрожают ядерной безопасности.

МАГАТЭ сообщило о взрыве неизвестного дрона на ЗАЭС. Согласно обнародованным данным, это произошло днем, 7 апреля.

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На территории станции сдетонировал беспилотник

Специалисты Международного агентства по атомной энергии сообщили, что были проинформированы ЗАЭС о том, что сегодня на территории станции сдетонировал беспилотник. Отмечается, что такая детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен такой боевой активностью в этой зоне. Он выразил обеспокоенность относительно этого инцидента.

Я призываю воздержаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность,

– сказал Рафаэль Гросси.

Однако агентство по состоянию на сейчас не уточнило информацию о том, чей именно дрон взорвался на территории Запорожской АЭС.

Российские провокации

Российские пропагандистские СМИ уже успели пожаловаться, что Вооруженные Силы Украины якобы атаковали купол 6-го энергоблока Запорожской АЭС. По их данным, критических повреждений и пострадавших нет, радиационный фон в норме. Украинская сторона пока не комментировала этот инцидент.

В частности, в Росатоме заявили, что ЗАЭС якобы подверглась беспрецедентной серии атак дронов, в результате чего были ранены три сотрудника. Очевидно оккупанты в очередной раз прибегли к безосновательным обвинениям и провокациям.

Напомним, что ЗАЭС оккупирована российскими войсками в начале марта 2022 года. Тогда же четыре блока были постепенно остановлены, а два еще работали до сентября 2022 года. Российские захватчики уже неоднократно осуществляли провокации в этом регионе.

Сейчас, к сожалению, Запорожская АЭС находится под контролем России и ее вооруженных захватчиков, которые расположены по периметру станции. Российская сторона не впервые провоцирует подобные инциденты, обвиняя наше государство в создании "ядерной угрозы".

На днях на ЗАЭС произошло отключение одной из ключевых линий: коротко