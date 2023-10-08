Территория Израиля уже зачищена, – военный эксперт о войне с ХАМАС

Утром 7 октября Израиль оказался под ракетным обстрелом со стороны Сектора Газа. Боевики из ХАМАС прорвались на территорию страны.

Впрочем, на вечер 8 октября практически вся территория Израиля зачищена от боевиков ХАМАС. В самом Секторе Газа израильская авиация наносит удары. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт с Израиля Давид Гендельман.

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Ситуация в Израиле

По словам Гендельмана, в настоящее время стягиваются силы для проведения наземной операции. Речь идет о 4 дивизиях.

"Параллельно стоит вопрос с израильскими заложниками в Секторе Газа, которые были отправлены туда. На эту тему уже начались косвенные контакты между Израилем и ХАМАС через Египет. Есть опасения, что такое большое количество израильских заложников затруднит дальнейшее ведение военной операции", – рассказал он.

Давид Гендельман о ситуации в Израиле по состоянию на 8 октября: смотреть видео

Срок проведения операции зависит от поставленных целей. Если план максимальный – несколько недель понадобится на захват и несколько на зачистку. В общем, вероятность наземной операции достаточно высока.

"Какие конкретные задачи – будем смотреть. Израильская операция должна быть более мощной, значимой, глубокой. Есть вопрос – полная оккупация Газа проблема не военная, а политическая. Потому что возникает вопрос: что делать потом. Зайти, зачистить и оставить все как есть, чтобы ХАМАС восстановил власть. Другой вариант – полностью свергнуть ХАМАС и привести новую власть. Это тоже не очень популярное в Израиле решение", – объяснил Гендельман.

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