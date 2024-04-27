Террор всегда должен проигрывать, – Зеленский отреагировал на массированную атаку
Источник:Владимир Зеленский
Российские оккупанты не прекращают наносить удары по Украине. Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку, которую совершили вражеские войска ночью 27 апреля.
На фоне массированной атаки гарант отметил, что у мира есть возможности, чтобы помочь сбивать ракеты и беспилотники оккупационных войск. По его словам, это абсолютно реально.
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Террор всегда должен проигрывать
Президент Украины отметил, что в течение ночи оккупанты запустили 34 ракеты, часть из которых удалось сбить.
Но мир имеет все возможности, чтобы помочь сбивать каждую ракету и каждый дрон российских террористов. Это абсолютно реально. И единственное, что нужно,– реальностью должны стать необходимые политические решения и договоренности,
– подчеркнул гарант.
Он подчеркнул, что важны системы ПВО для Украины, достаточное количество и качество оружия для наших действий на фронте, а также оперативность в снабжении и решительность действий.
"Террор всегда должен проигрывать, и каждый, кто помогает нам противостоять русскому террору, является настоящим защитником жизни",– заявил лидер Украины.
Президент также поблагодарил США и каждого из партнеров за решение в поддержку нашего государства и людей. "Должны сделать все, чтобы жизнь победила",– резюмировал президент.
Какие ракеты применял враг для атаки по Украине и сколько удалось сбить
В Воздушных силах рассказали, что всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область), что в России);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и акватории Азовского моря);
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области)
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей России);
- 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Украинским защитникам удалось уничтожить 21 воздушную цель :
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 6 крылатых ракет "Калибр".