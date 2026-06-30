Не могли поверить, что такое могло произойти: как жители Монако отреагировали на взрывы

29 июня в Монако произошел теракт. Неизвестный мужчина бросил рюкзак со взрывчаткой. Потрясенные местные жители до сих пор не могут оправиться после этого инцидента.

Об этом сообщили в Le Figaro.

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Что жители Монако рассказали о теракте?

В издании заявили, что во время патрулирования неба вертолетами многие жители Монако признавались, что не могут поверить, что такое могло произойти в их стране.

Это правда, мы знаем, что такое может произойти в Европе или в Бразилии, откуда я родом. Но здесь, в самом Монако, это очень шокирует,

– сказал местный житель Луис Фелипе Иани.

12-летний Джеймс рассказал, что играл в теннис с друзьями, когда услышал громкий взрыв, а вслед за ним – звук сирены. По его словам, родители сразу начали звонить детям, ведь очень переживали.

Несмотря на страх и панику, некоторые жители отреагировали спокойно. Одна из женщин вышла на прогулку с собакой и заявила, что такие события ее не напугали и она просто хочет вернуться домой.

Что известно о теракте в Монако?

В самом центре Монако вечером 29 июня прогремел мощный взрыв. Полиция разыскивает подозреваемого беглеца, который подбросил рюкзак со взрывчаткой.

По данным информационного портала monacolife.net, в результате взрыва пострадали 3 человека. Все они, по всей видимости, являются членами одной семьи – это мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также 13-летний подросток.

В настоящее время правоохранители выясняют, были ли украинцы непосредственной целью злоумышленника. Кроме того, еще четырех человек доставили в больницу из-за шокового состояния, однако телесных повреждений они не получили.

Князь Монако Альбер II заявил, что все соответствующие службы работают в координации с французской стороной для расследования инцидента.