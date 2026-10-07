Террористический удар по жилым кварталам: в Кременчуге есть погибшие и пострадавшие

7 октября Россия нанесла террористический удар по жилым кварталам Кременчуга. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Каковы последствия в Кременчуге

По предварительной информации, в результате атаки на Кременчуг погибли 2 человека.

Как написал мэр Малецкий, подтверждена гибель 72-летней женщины в результате удара по частному жилому дому на улице Хорольской. Также есть информация о погибшем мужчине 1986 года рождения.

Еще 7 мирных жителей получили ранения.

Спасательная операция на месте продолжается.

Обратите внимание! Подробнее о последствиях массированной атаки в других регионах Украины можно узнать по ссылке.

Напомним, что в результате массированного комбинированного удара значительных повреждений в Кременчуге подверглась целая группа многоэтажных жилых домов. Также повреждены частные дома. Выбиты окна, повреждены фасады и конструктивные элементы зданий, разбиты автомобили.

Малецкий отметил, что Кременчуг понес одни из самых масштабных разрушений жилой инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения.