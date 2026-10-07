Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Які наслідки у Кременчуку

За попередньою інформацією, унаслідок атаки на Кременчук 2 людини загинули.

Як написав мер Малецький, Підтверджено загибель 72-річної жінки внаслідок удару по приватному житловому будинку на вулиці Хорольській. Також є інформація про загиблого чоловіка 1986 року народження.

Ще 7 мирних мешканців отримали поранення.

Рятувальна операція на місці триває.

Зверніть увагу! Детальніше про наслідки масованої атаки в інших регіонах України, можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, що унаслідок масованого комбінованого удару значних пошкоджень у Кременчуку зазнала ціла група багатоповерхових житлових будинків. Також пошкоджені приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені фасади та конструктивні елементи будівель, понівечені автомобілі.

Малецький зауважив, що Кременчук зазнав одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення.