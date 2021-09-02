Террористы "Талибана" запретили женщинам быть министерами в Афганистане

2 сентября 2021 , 16:17
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Источник:

BBC

Женщины не смогут занимать должности министров в так называемом правительстве боевиков "Талибана". В то же время женщины все-таки смогут играть определенную политическую роль, если будут придерживаться условий террористов.

Представитель "Талибана" Шир Мохаммад Аббас Станекзай заявил, что боевики сформируют свое так называемое правительство уже в ближайшее время. Террористы отмечают его инклюзивность.

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Женщины смогут играть определенную роль в так называемом правительстве. Однако они будут вынуждены носить хиджаб и соблюдать афганское законодательство.

Кроме того, боевики сообщили, что не хотят видеть у власти бывших представителей правительства Афганистана. В то же время террористы заявили: жизни этим политиков ничего не угрожает. Они могут свободно уехать из страны.

Должности займут лидеры боевиков

  • По данным СМИ, талибы фактически завершили формирование своего так называемого правительства. Важнейшие должности в нем займут главари боевиков.
  • "Государственные органы" боевики будут формировать по принципу Ирана.
  • Верховным лидером может стать Хайбатулла Ахундзада.

Афганистан на грани катастрофы

  • Представители ООН сообщили, что захваченный террористами Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы.
  • В стране катастрофически не хватает продовольствия.
  • По данным ООН, более 50% афганцев просыпаются утром и не знают, удастся ли им в этот день найти себе еду.
  • В организации обратились к миру с просьбой о международной поддержке.
Автор: Мар'яна Бекало