Террору нужно отвечать силой, – Зеленский о последних решениях ПАСЕ и ООН по России

Владимир Зеленский заявил, что террору нужно соответствовать силой. Президент рассказал о последних решениях ПАСЕ и ООН по России

Соответствующую информацию президент сообщил в ходе вечернего обращения 13 октября. Президент также пояснил, что решение ПАСЕ является важным политическим сигналом.

Обратите внимание Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы понять необходимость мира,—- Зеленский на ПАСЕ

Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ и ООН

Президент Украины на Парламентской ассамблее Совета Европы наметил важнейшие для Украины вещи в достижении мира и восстановлении Украины и международного правопорядка после этой войны.

Есть и мощный отклик от ПАСЕ – это первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический. Очень важно, что это политический сигнал,

– заявил Зеленский.

Президент пояснил, что это сигнал всем государствам членам Совета Европы и всем государствам мира, что с этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала самую страшную за 80 лет войну в Европе, не о чем говорить.

Владимир Зеленский отметил, что:

террору нужно отвечать силой на всех уровнях: и на поле боя, и санкциями, и юридически;

мы создадим специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и обеспечим работу специального компенсационного механизма, чтобы Москва своими активами ответила за эту войну.

Президент поблагодарил всех партнеров в Совете Европы, которые работают на справедливость для Украины и всего нашего континента, нашей делегации в ПАСЕ за эффективную работу, украинских дипломатов и наших друзей в мире и в Организации Объединенных Наций, которые помогли консолидировать мировое сообщество государств таким образом , что мы получили высшую поддержку на Генассамблее ООН за все время российской террористической войны.

Мир видит, что происходит – Зеленский о решении ООН



Мир видит, что происходит. Знает цену тому фарсу, который Россия устроила на оккупированной территории под видом псевдореферендумов. 143 государства – члена ООН поддержали резолюцию, которая защищает базовые принципы Устава ООН и осуждает Россию за преступную попытку аннексии нашей территории,

– вспомнил президент.

Зеленский отметил, что сейчас это рекордное количество государств, поддерживающих Украину. Но президент верит, что будет больше. Владимир Зеленский поблагодарил эти 143 страны.

Также украинский лидер отметил, что на стороне России выступили четыре государства – это очень красноречиво: Северная Корея, Никарагуа, Беларусь и Сирия.

Важные решения ООН и ПАСЕ

Следует вспомнить, что 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала политический режим Владимира Путина террористическим. Политолог Николай Давыдюк заявил, что соответствующая резолюция ничем не хуже, если бы США предоставили России статус террориста.

В этот же день Генассамблея ООН осудила аннексию украинских областей. Эта резолюция легитимирует право Украины освобождать захваченные оккупантами наши земли. Политолог Владимир Фесенко пояснил, что резолюция ООН по аннексированным Россией территориям очень важна, ведь этот документ фиксирует позицию международного сообщества.

Голосование свидетельствует, что большинство членов ООН поддерживают Украину, осуждают российскую захватническую войну и требуют вывода российских войск с территории Украины,

– подчеркнул Фесенко.

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