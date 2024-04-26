Оккупанты анонсировали удары по больницам Киева: Кличко назвал их цель

Заявления КГБ Беларуси возмутили украинцев и заставили власти столицы принять решение о срочной эвакуации людей из больниц. Ситуация стремительно развивается, уже есть много реакций украинской власти на заявление оккупантов.

В пятницу 26 апреля белорусы "нашли террористов" в детской больнице на Оболони и в кожно-венерологической больнице неподалеку. Враг обещал нанести удар по этим больницам на улице Богатырской.

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Кличко высказался об угрозах со стороны оккупантов

Враг, судя по видео, которое попало в интернет, анонсировал удар по медицинским учреждениям. Назвали даже адреса – мол, в заведениях находятся военные. Это провокация, которую агрессор пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы,

– объяснил мэр.

Обе больницы по состоянию на восемь вечера 26 апреля эвакуировали, скорые вывезли пациентов в другие киевские медучреждения. Кличко подчеркнул: делать это непросто, но нельзя рисковать жизнью людей.

Когда можно будет вернуться в больницы

В комментарии телеканалу "Киев" глава города рассказал: власть сотрудничает с правоохранительными органами и СБУ. Безопасность пациентов и персонала – ключевое. Поэтому решение, когда пациентов вернут в больницы, будет зависеть от информации Службы безопасности.

Другие реакции Украины на заявление белорусов

В СБУ написали, что заявления представителей белорусских властей относительно мифических террористов, которые якобы находятся в украинских больницах, – проявление информационно-психологических спецопераций, которые играют на руку России. Но пренебрегать ими нельзя, поэтому принимают необходимые меры, чтобы нивелировать негативные последствия даже теоретической угрозы. В ведомстве подчеркнули: настоящие террористы – в Кремле. А белорусам следует сосредоточиться не на запугивании украинцев, а на том, чтобы не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с Путиным.

В КГВА также предположили, что вероятный удар по больнице может быть вражеской ИПСО. "Пока нет ни одного подтверждения, которое бы свидетельствовало, что Россия на самом деле собирается нанести такие удары. Впрочем, для нас жизнь и здоровье наших людей и наших детей – это высшая ценность", – проинформировал начальник КГВА Сергей Попко. И объяснил: именно поэтому приняли решение об эвакуации.