У п'ятницю 26 квітня білоруси "знайшли терористів" у дитячій лікарні на Оболоні та в шкірно-венерологічній лікарні неподалік. Ворог обіцяв завдати удару по цих лікарнях на вулиці Богатирській.

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Кличко висловився про погрози з боку окупантів

Ворог, судячи з відео, яке потрапило в інтернет, анонсував удар по медичних закладах. Назвали навіть адреси – мовляв, у закладах перебувають військові. Це провокація, яку агресор намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці,

– пояснив мер.

Обидві лікарні станом на восьму вечора 26 квітня евакуювали, швидкі вивезли пацієнтів в інші київські медзаклади. Кличко підкреслив: робити це непросто, але не можна ризикувати життям людей.

Коли можна буде повернутися до лікарень

У коментарі телеканалу "Київ" очільник міста розповів: влада співпрацює з правоохоронними органами та СБУ. Безпека пацієнтів і персоналу – ключове. Тому рішення, коли пацієнтів повернуть до лікарень, залежатиме від інформації Служби безпеки.

Інші реакції України на заяву білорусів

В СБУ написали, що заяви представників білоруської влади щодо міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, – прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку Росії. Але нехтувати ними не можна, тому вживають необхідних заходів, щоб нівелювати негативні наслідки навіть теоретичної загрози. У відомстві наголосили: справжні терористи – у Кремлі. А білорусам слід зосередитися не на залякуванні українців, а на тому, щоб не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поруч із Путіним.

У КМВА також припустили, що імовірний удар по лікарні може бути ворожою ІПСО. "Наразі немає жодного підтвердження, яке б свідчило, що Росія насправді збирається завдати таких ударів. Втім, для нас життя та здоров'я наших людей і наших дітей – це найвища цінність", – поінформував начальник КМВА Сергій Попко. І пояснив: саме з огляду на це ухвалили рішення про евакуацію.

Цікаво! Погрози українцям озвучив керівник КДБ Іван Тертель. Він сказав, що серед терористів є убиті та поранені, вони ховаються "за спинами хворих дітей", але будуть змушені відповісти. Як саме ховаються і будуть відповідати убиті – не розповів. А раніше Тертель заявляв, що Литва хотіла атакувати Мінськ дронами. Вражаючі одкровення!