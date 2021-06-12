Тёте российского оппозиционера Гудкова, который выехал в Украину, усилили обвинение

Ирине Ермилов – тете российского оппозиционера Дмитрия Гудкова – усилили обвинение. Женщине вменяют причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана, совершенного группой лиц.

Гудков в сети сообщил, что дело его и тети переквалифицировали, добавив в обвинение еще одну часть статьи.

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Усиление обвинения Ермиловой

Теперь статья 165, часть 2, пункты "а" и "б", а раньше был только "б". Особенно большой ущерб в составе группы лиц,

– написал Гудков.

То есть теперь тетю оппозиционера обвиняют в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана, совершенного группой лиц.

По этой статье ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Гудков отметил, что теперь это "уже не дело Дмитрия Гудкова и его тети. Это угроза для всех, прямой удар по юридической системе всей страны". Так как, добавил российский оппозиционер, "гражданско-правовые отношения (кто задолжал кому-то) становятся теперь поводом для уголовных дел".

Приезд Гудкова в Украине: что известно

Оппозиционер Дмитрий Гудков покинул Россию и прибыл в Украину 6 июня 2021 года.

Политик признался, что несколько источников из Администрации президента сообщили, что уголовное дело против него пытаются "раскрутить". Делают это, чтобы арестовать его.

Гудков остро критиковал российскую агрессию на Востоке Украины. Он говорил, что Кремль начал войну, чтобы "порадовать себя призрачным величием".

. Гудкова и Ермилову подозревают в неуплате арендных платежей по договору с департаментом городского имущества Москвы в 2015 – 2017 годах.