Тёте российского оппозиционера Гудкова, который выехал в Украину, усилили обвинение

Ирине Ермилов – тете российского оппозиционера Дмитрия Гудкова – усилили обвинение. Женщине вменяют причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана, совершенного группой лиц.
Гудков в сети сообщил, что дело его и тети переквалифицировали, добавив в обвинение еще одну часть статьи.
Читайте также Язык и возможности: почему оппозиционеры из РФ и Беларуси бегут именно в Украину
Усиление обвинения Ермиловой
Теперь статья 165, часть 2, пункты "а" и "б", а раньше был только "б". Особенно большой ущерб в составе группы лиц,
– написал Гудков.
То есть теперь тетю оппозиционера обвиняют в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана, совершенного группой лиц.
По этой статье ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Гудков отметил, что теперь это "уже не дело Дмитрия Гудкова и его тети. Это угроза для всех, прямой удар по юридической системе всей страны". Так как, добавил российский оппозиционер, "гражданско-правовые отношения (кто задолжал кому-то) становятся теперь поводом для уголовных дел".Справка. Гудкова и Ермилову подозревают в неуплате арендных платежей по договору с департаментом городского имущества Москвы в 2015 – 2017 годах.
Приезд Гудкова в Украине: что известно
- Оппозиционер Дмитрий Гудков покинул Россию и прибыл в Украину 6 июня 2021 года.
- Политик признался, что несколько источников из Администрации президента сообщили, что уголовное дело против него пытаются "раскрутить". Делают это, чтобы арестовать его.
- Гудков остро критиковал российскую агрессию на Востоке Украины. Он говорил, что Кремль начал войну, чтобы "порадовать себя призрачным величием".