Уже второй раз: Украина купила важную для защиты систему ПВО французской компании Thales Group

Министерство обороны Украины подписало контракт с оружейной французской Thales Group. Наше государство приобрело вторую систему противовоздушной обороны.

В компании рассказали, что контракт подписан под эгидой министерства обороны Франции. Система имеет радар воздушного обзора Ground Master 200, систему радиосвязи, центр управления ПВО ControlView вместе с портативными терминалами распределения вооружения. Об этом говорится в пресс-релизе Thales, который обнародовали в пятницу, 7 июня.

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Что известно о CM200

Согласно обнародованной информации, CM200 обнаруживает и сопровождает одновременно низкие и большие цели во всех типах среды. Среди них – вертолеты, самолеты, дроны, крылатые самолеты, надводные цели и даже артиллерия противника.

Также эта система ПВО обеспечивает координацию оружия для противовоздушной обороны очень малой дальности (VSHORAD) до расширенной противовоздушной обороны малой дальности (E-SHORAD).

В то же время радар Ground Master 200 быстрее устанавливает пути и дольше сохраняет их заблокированными, таким образом максимизируя ситуационную осведомленность. Он обеспечивает обнаружение воздушных целей на расстоянии до 250 километров и на высоте до 24 километров.

Это дает время командно-контрольной системе ControlView, чтобы оценить угрозу, а также одновременно распределить соответствующие огневые единицы для поражения воздушных целей через каждый терминал оружия.

Эта вторая система противовоздушной обороны усилит защиту территории Украины, позволит заблаговременно выявлять существующие угрозы. Thales гордится тем, что использует свой опыт на службе защиты Украины,

– заявил исполнительный вице-президент Thales Land & Air Systems Эрве Дамманн.

Заметим, что это уже вторая подобная покупка. Первую такую систему противовоздушной обороны наше государство приобрело еще в феврале 2023 года.

Помощь Украине от Европы: последние новости

Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что силы обороны Украины могут сбивать самолеты над страной-агрессором немецкими Patriot.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что румынские чиновники обсуждают идею поставок Украине самой современной системы обороны Patriot. Впрочем, сначала специалисты должны провести детальный анализ и найти лучшее решение, которое не повлияет на безопасность самой Румынии.

В Украину прибыл первый иностранный инструктор по оперативному использованию истребителей F-16 из Греции. Его прибытие в Киев, вероятно, является частью инициативы "Учебная коалиция F-16" – международной коалиции.

. Эта система ПВО может быть интегрирована в систему противовоздушной обороны SAMP/T, которую также предоставляют Украине. SAMP/T является ЗРК с ракетой Aster 30 разработки концерна MBDA, дальность которого достигает до 40 километров.