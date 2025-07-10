Британия и Украина заключают историческое соглашение по 5 тысячам ракет ПВО Thales

Великобритания и Украина заключают историческое соглашение о поставках ракет к системам ПВО от компании Thales. Речь идет о 5 000 единиц этого оружия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление британского правительства.

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Что известно о соглашении по ракетам Thales между Украиной и Британией

В британском правительстве отметили, что это соглашение будет способствовать росту экономики Соединенного Королевства и созданию новых рабочих мест, а также позволит Украине продолжить борьбу против российской агрессии.

Само соглашение стороны подпишут на Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в итальянском Риме.

Это позволяет поставить более 5 000 ракет ПВО от британской компании Thales, что не только значительно усилит обороноспособность Великобритании, но и позволит Украине оставаться в борьбе, усиливая ее защиту от незаконного полномасштабного вторжения России,

– говорится в заявлении.

Великобритания также подтверждает предоставление Украине двусторонней помощи на сумму до 283 миллионов фунтов стерлингов в течение следующего года.

"Это заявление подчеркивает нашу постоянную поддержку Украины – усиление ее противовоздушной обороны от разрушительных атак беспилотников и ракет, а также поддержку критически важной работы по восстановлению этой страны и предоставления ей необходимой надежды", – сказала вице-премьер Великобритании Анджелы Рейнер.

Великобритания также предоставит до 10,5 миллионов фунтов стерлингов на Программу реформы управления и до 1 миллиона фунтов стерлингов на поддержку Офиса зеленого перехода Украины в 2025 – 2026 финансовом году, чтобы помочь Украине провести будущие реформы.

10,5 миллионов фунтов стерлингов будет направлено на усилия в сфере верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией, тогда как 1 миллион фунтов стерлингов будет направлено на финансирование работ по зеленому переходу и энергетики Украины.