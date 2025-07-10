Британия и Украина заключают историческое соглашение по 5 тысячам ракет ПВО Thales
- Великобритания и Украина заключают соглашение на поставку 5 000 ракет ПВО Thales, что будет способствовать обороноспособности обеих стран.
- Великобритания предоставит Украине помощь на сумму до 283 миллионов фунтов стерлингов на поддержку обороны, восстановления, управления и зеленого перехода.
- Соглашение подпишут на Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме, подчеркнув поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.
Великобритания и Украина заключают историческое соглашение о поставках ракет к системам ПВО от компании Thales. Речь идет о 5 000 единиц этого оружия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление британского правительства.
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Что известно о соглашении по ракетам Thales между Украиной и Британией
В британском правительстве отметили, что это соглашение будет способствовать росту экономики Соединенного Королевства и созданию новых рабочих мест, а также позволит Украине продолжить борьбу против российской агрессии.
Само соглашение стороны подпишут на Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в итальянском Риме.
Это позволяет поставить более 5 000 ракет ПВО от британской компании Thales, что не только значительно усилит обороноспособность Великобритании, но и позволит Украине оставаться в борьбе, усиливая ее защиту от незаконного полномасштабного вторжения России,
– говорится в заявлении.
Великобритания также подтверждает предоставление Украине двусторонней помощи на сумму до 283 миллионов фунтов стерлингов в течение следующего года.
"Это заявление подчеркивает нашу постоянную поддержку Украины – усиление ее противовоздушной обороны от разрушительных атак беспилотников и ракет, а также поддержку критически важной работы по восстановлению этой страны и предоставления ей необходимой надежды", – сказала вице-премьер Великобритании Анджелы Рейнер.
Великобритания также предоставит до 10,5 миллионов фунтов стерлингов на Программу реформы управления и до 1 миллиона фунтов стерлингов на поддержку Офиса зеленого перехода Украины в 2025 – 2026 финансовом году, чтобы помочь Украине провести будущие реформы.
10,5 миллионов фунтов стерлингов будет направлено на усилия в сфере верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией, тогда как 1 миллион фунтов стерлингов будет направлено на финансирование работ по зеленому переходу и энергетики Украины.