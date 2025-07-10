Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву британського уряду.

До теми Велика Британія наклала нові санкції через використання росіянами хімічної зброї

Що відомо про угоду щодо ракет Thales між Україною та Британією

У британському уряді зазначили, що ця угода сприятиме зростанню економіки Сполученого Королівства та створенню нових робочих місць, а також дозволить Україні продовжити боротьбу проти російської агресії.

Сама угоду сторони підпишуть на Конференції з питань відновлення України, яка проходить в італійському Римі.

Це дозволяє поставити понад 5 000 ракет ППО від британської компанії Thales, що не лише значно посилить обороноздатність Великої Британії, але й дозволить Україні залишатися в боротьбі, посилюючи її захист від незаконного повномасштабного вторгнення Росії,

– йдеться у заяві.

Британія також підтверджує надання Україні двосторонньої допомоги на суму до 283 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступного року.

"Ця заява підкреслює нашу постійну підтримку України – посилення її протиповітряної оборони від руйнівних атак безпілотників та ракет, а також підтримку критично важливої ​​роботи з відбудови цієї країни та надання їй необхідної надії", – сказала віцепрем'єрка Британії Анджели Рейнер.

Велика Британія також надасть до 10,5 мільйонів фунтів стерлінгів на Програму реформи управління та до 1 мільйона фунтів стерлінгів на підтримку Офісу зеленого переходу України у 2025 – 2026 фінансовому році, щоб допомогти Україні провести майбутні реформи.

10,5 мільйона фунтів стерлінгів буде спрямовано на зусилля у сфері верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією, тоді як 1 мільйон фунтів стерлінгів буде спрямовано на фінансування робіт із зеленого переходу та енергетики України.