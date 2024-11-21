Зеленский, Путин, Трамп и другие: The Economist показал новую обложку с прогнозом на 2025 год

Журнал The Economist опубликовал ежегодную обложку с прогнозом на 2025 год. Следующий год издание назвало периодом, который обещает "чрезвычайно много изменений и неопределенности".

Интересно, что на обложке изображен ряд ключевых мировых лидеров, каждый из которых касается и войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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The Economist выпустил новую ежегодную обложку

В центре обложки расположен недавно избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого как раз состоится в начале 2025 года – 20 января. Вокруг него изображены фото украинского президента Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Также есть портреты российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. На обложке можно увидеть и различные элементы, такие как доллар, юань, часы, автомобиль, ядерная ракета, шприц, изображение Сатурна и Земли и многое другое.



Новая обложка издания / Фото The Economist

На сайте издания редактор The Economist Том Стендейдж написал о 10 мировых трендах 2025 года, в частности указал на роль Соединенных Штатов в мире, которая увеличивается. По его словам, последствия победы Трампа изменят все.

Его политика "Америка прежде всего" заставит друзей и врагов поставить под сомнение прочность американских союзов. Это может привести к геополитическим изменениям, усилению напряженности и даже распространению ядерного оружия,

– убежден он.

В то же время он пишет о вероятности создания проблем со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи. Среди трендов на 2025 год он назвал торговую войну с Китаем, увеличение оборонных бюджетов и налогов, критическую ситуацию с искусственным интеллектом и ряд другого.

Напомним, на прошлогодней обложке на прошлогодней обложке среди главных тем были борьба Украины против России, выборы в Соединенных Штатах и других странах, беспорядки на Ближнем Востоке, искусственный интеллект и ряд других ключевых проблем.