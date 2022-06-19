The NYT установили более 2000 выпущенных россиянами боеприпасов: большинство – неуправляемые

The New YorkTimes исследовали более тысячи фото, сделанных в Украине. Они установили более 2 тысяч боеприпасов, которые россияне выпустили с начала полномасштабной войны.

Большинство боеприпасов оказались неуправляемыми. Более 210 видов оружия, которые использовали кафиры – запрещены международными договорами.

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The NYT установили более 2000 боеприпасов, выпущенных россиянами

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия руководствовалась ошеломительно варварской и старомодной военной стратегией. Оккупанты били по украинским городам ракетами и другими боеприпасами, большинство из которых были запрещены и считаются грубыми пережитками холодной войны.

Россияне неоднократно использовали оружие, которое убивает, калечит и уничтожает все без разбора, что является потенциальным нарушением международного гуманитарного права. Атаки оккупантов привели к гибели и ранениям среди мирных жителей, в частности детей, разрушению критической инфраструктуры, таких как школы и жилые дома.

The NYT исследовали более 1000 снимков, сделанных собственными фотожурналистами, сейчас работающими в Украине, а также визуальные доказательства, предоставленные украинскими правительственными и военными ведомствами.

В общей сложности было идентифицировано более 2000 боеприпасов, подавляющее большинство из которых были неуправляемыми. Масштаб улик, собранных и каталогизированных The Times, показывает, что использование этих видов оружия Россией не было ограниченным или аномальным. Фактически это стало основой стратегии войны страны с начала вторжения,

– рассказали журналисты.

Более 210 видов оружия кафиров были широко запрещены международными договорами. Более 330 единиц другого оружия захватчики использовали на гражданских постройках или вблизи них. Из-за трудностей с получением исчерпывающей информации в военное время все подсчеты The NYT занижены.

"Право войны гораздо требовательнее, чем правило простой целесообразности и удобства. То, что у меня есть оружие, не значит, что я могу его использовать", - заметил профессор права из Университета Вандербильта Майк Ньютон.

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Большинство вражеских боеприпасов – неуправляемые

Подавляющее большинство российских боеприпасов, идентифицируемых The Times, были неуправляемыми. Им не хватает точности, и, как следствие, для уничтожения цели их следует использовать в большем количестве. Эти факторы повышают вероятность падения снарядов и ракет в жилых районах.

"Россия в значительной степени полагалась в Украине на дальние атаки с неуправляемым оружием, например гаубицы и артиллерийские ракеты. Для сравнения, западные военные силы почти полностью переоборудовали свои арсеналы для использования управляемых ракет, ракет и бомб. Они даже разработали комплекты, которые могут превратить". обычные артиллерийские снаряды на точное оружие», – рассказали в The NYT.

Из-за санкций Россия ограничена в восстановлении запасов современного оружия, поэтому большая часть ее арсенала высокоточных средств наведения может быть исчерпана. Это неуправляемое русское оружие времен холодной войны способно стрелять далеко за пределы диапазона человеческого глаза. Чтобы законно использовать такое вооружение на большой дистанции, захватчикам приходится пользоваться беспилотниками или солдатами, известными как "передовые наблюдатели", только так оккупационные войска могут видеть, куда падает снаряд и корректировать обстрел.

Я думаю, что то, что мы видим здесь с россиянами, похоже, что видели во время Второй мировой войны, когда они просто бомбили людей. Самое удивительное, вероятно, их философия относительно попытки сломать волю или дух украинского народа, просто сравнив большие участки или целые города,

– подчеркнул один из высокопоставленных чиновников Пентагона.

Артиллерийские ракеты, такие как 122-миллиметровый "Град", использовали задолго до изобретения высокоточного оружия. Их разработали для "насыщения огня" – когда несколько мобильных ракетных установок, каждая из которых может выпустить до 40 ракет примерно за 20 секунд, могут гарантировать ту же огневую мощность, что и многие десятки крупных буксировочных гаубиц.

При обстреле такие боеприпасы компенсируют свою сравнительную неточность большим объемом, покрывая целые взрывы. Их боеголовки оружия могут быть разрушительными. Взрываясь, они производят взрывную волну, интенсивность которой нарастает, отражаясь от построек и разбивая бетон. Гильза боеприпаса разбивается на острые, как бритва, обломки, которые могут пробить тела. Как взрывная волна, так и обломки могут быть смертельными на разных расстояниях.

Смотрите фото выпущенных в Украине российских боеприпасов / Фото The New YorkTimes

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Россияне массово обстреливали жилые районы кассетными боеприпасами

The Times также обнаружили остатки кассетных боеголовок. Иногда их фотографировали там, где они приземлились, а иногда – там, где их собрали в кучу. Около 20% таких боеприпасов не взрываются при ударе и могут взорваться, если к ним впоследствии прикоснутся.

Ряд неправительственных организаций сообщали о ранениях и гибели в Украине в результате кассетных боеприпасов.

В частности, в феврале российская баллистическая ракета упала вблизи больницы в Угледаре . В результате этого четверо мирных жителей погибли, а 10 – получили ранения, в том числе медицинские работники. Также обстрелы повредили больницу, машину скорой помощи и другие транспортные средства.

. В результате этого четверо мирных жителей погибли, а 10 – получили ранения, в том числе медицинские работники. Также обстрелы повредили больницу, машину скорой помощи и другие транспортные средства. В тот же месяц русские войска обстреляли кассетными боеприпасами жилые районы Харькова , убив не менее трех мирных жителей.

, убив не менее трех мирных жителей. В Amnesty International сообщили, что грузовая ракета сбросила бомбы детский сад в Ахтырке . В результате этой атаки погибли три человека, в том числе ребенок. Еще один ребенок получил ранения.

. В результате этой атаки погибли три человека, в том числе ребенок. Еще один ребенок получил ранения. В апреле в Офисе генпрокурора Украины рассказали, что в селе Малая Костромка мужчина подобрал неразорванный боеприпас , который затем взорвался и убил его.

, который затем взорвался и убил его. В мае российские войска применили кассетные боеприпасы в деревне в Днепропетровской области . Тогда погиб один человек.

Ни Украина, ни Россия, ни США не присоединились к международному договору о запрете на применение кассетных боеприпасов. Известно, что российские и украинские военные использовали кассетные боеприпасы на Донбассе во время боев в 2014 году. Однако после вторжения 24 февраля, за исключением единственного известного использования, приписанного ВСУ, их использовали исключительно россияне.

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Не все боеприпасы кафиров взрываются

Российская стратегия ведения боевых действий нанесет Украине вред и в будущем. The Times нашли фотодоказательства свыше 120 ракет, бомб, снарядов и других не сработавших или оставленных россиянами боеприпасов. По словам экспертов, их разминирование и сбор будут продолжаться годы.

Остатки боеприпасов не только представляют опасность для гражданского населения, но и могут нанести вред окружающей среде, загрязняя питьевую воду, почву и воздух, вызывая болезни или убивая людей. По словам экспертов, они также могут препятствовать восстановлению после завершения боевых действий, ведь люди без разминирования не могут вернуться в свои дома.

В апреле в Организации поддержки жизнедеятельности в опасных зонах рассказали, что предстоящие усилия по обезвреживанию российских мин и неразорвавшихся снарядов в Украине потребуют примерно такого же количества работников, как и для операции в Афганистане. Ведь они представляют серьезную и постоянную угрозу даже спустя десятилетия после войн.

В частности, в Сирии мины, остатки взрывчатки и неразорвавшиеся боеприпасы в прошлом году были основной причиной детских жертв. Такие случаи составили около трети зарегистрированных в стране ранений и смертей.

Почти более столетия после Первой мировой войны неразорвавшиеся снаряды все еще находятся в части Европы, где шли бои. Некоторые зоны еще не заселены, поскольку считаются опасными.

Профессор международного права Вашингтонского университета в Сент-Луисе и специальный советник прокурора Международного уголовного суда Лейла Садат отметила, что существует "большая степень заражения оружием, с которым украинцам придется бороться, чтобы вернуться к этим территориям".

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