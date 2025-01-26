Никакого понимания реального положения дел там нет, – ЦПД о статье The Sunday Times

Издание The Sunday Times опубликовало статью, где рассмотрели 4 сценария окончания войны в Украине. В то же время информация, которую опубликовала газета, на самом деле далека от реального положения вещей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко в его телеграм-канале.

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Как Коваленко прокомментировал статью The Sunday Times

Андрей Коваленко отметил, что сейчас есть повышенное внимание к планам завершения войны от The Sunday Times так, будто в этом материале есть что-то касающееся реальности.

В то же время руководитель ЦПД отметил, что это просто "публикация в обычном медиа ради трафика".

Никакого доступа к информации и понимания реального положения дел там нет – поверхностный анализ,

– резюмировал лейтенант.

К слову, в материале издания The Sunday Times рассмотрели 4 сценария, по которым может завершиться война в Украине, которую начала Россия. Журналисты отмечают, что ключевым в развитии событий может сыграть способность Дональда Трампа убедить Кремль, что Россия не сможет пережить поддержку Украины со стороны Запада и достичь победы.

В одном из сценариев аналитики рассмотрели возможное поражение Украины в войне, в другом невыгодный мир для нашей страны. В третьем сценарии было предположение о замороженном конфликте в Украине, а в четвертом – ведение переговоров с позиции силы при поддержке США.