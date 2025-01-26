Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка у його телеграм-каналі.

До теми Все залежить від Трампа: The Times назвала 4 сценарії завершення війни

Як Коваленко прокоментував статтю The Sunday Times

Андрій Коваленко наголосив, що наразі є підвищена увага до планів завершення війни від The Sunday Times так, ніби у цьому матеріалі є щось дотичне до реальності.

Водночас керівник ЦПД зазначив, що це просто "публікація у звичайному медіа заради трафіку".

Жодного доступу до інформації та розуміння реального стану справ там немає – поверхневий аналіз,

– резюмував лейтенант.

До слова, у матеріалі видання The Sunday Times розглянули 4 сценарії, за якими може завершитися війна в Україні, яку розпочала Росія. Журналісти наголошують, що ключовим у розвитку подій може відіграти здатність Дональда Трампа переконати Кремль, що Росія не зможе пережити підтримку України з боку Заходу й досягти перемоги.

В одному зі сценаріїв аналітики розглянули можливу поразку України у війні, в іншому невигідний мир для нашої країни. У третьому сценарії було припущення про заморожений конфлікт в Україні, а в четвертому – ведення переговорів з позиції сили за підтримки США.