В РФ "тихая" мобилизация: работников МЧС заставляют охранять военные объекты

В России работников Воронежского института МЧС под угрозой мобилизации заставляют дежурить возле военных объектов. Людей бросают под риск атак дронов без надлежащей защиты.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Атеш". В России набирает обороты скрытая мобилизация, к которой активно привлекают гражданских работников.

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В частности, сотрудников Воронежского института МЧС под угрозой мобилизации заставляют выходить на дежурство возле военных и оборонных объектов. Формально это объясняют необходимостью реагировать на удары беспилотников, сообщают активисты движения "Гражданская сила", ссылаясь на информацию от родственников работников института.

По их словам, ситуация вызывает серьезное беспокойство, ведь людей фактически заставляют выполнять опасную работу без надлежащей подготовки и защиты. Кроме того, многих заставляют подписать контракты на военную службу под давлением и угрозами мобилизации.

Под угрозой мобилизации / Фото: "Атеш"

Родственники и активисты бьют тревогу: сотрудников института МЧС фактически отправляют в зону повышенного риска, тогда как средства противовоздушной обороны, способные прикрыть эти объекты, переброшены ближе к фронту и в Московскую область. Это делает их особенно уязвимыми к возможным ударам.

Активисты призывают работников не соглашаться на такие приказы и отмечают, что эти объекты уже стали законными целями для Сил обороны Украины. Такая "тихая" мобилизация только усиливает страхи среди гражданского населения и свидетельствует о нехватке личного состава в армии России.