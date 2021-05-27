Тихановская анонсировала глобальный пикет солидарности с Беларусью

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала 29 мая Глобальный пикет солидарности с Беларусью. Он пройдет по всему миру.

К пикету присоединятся политики, жители разных стран и диаспора. Тихановская отметила, что 29 мая – день, когда задержали ее мужа Сергея Тихановского. Он намеревался баллотироваться в президенты.

Важно Лукашенко превращает Беларусь на Северную Корею, – Тихановская обратилась к ЕС

Как будет происходить пикет

Мы объявили 29 мая – дату задержания Сергея Тихановского – днем ​​солидарности. В этот день по всему миру пройдет Глобальный пикет солидарности с Беларусью,

– отметила Тихановская.

По словам Тихановской, главное, чтобы белорусы внутри страны поддержали друг друга во всем. Например, уличными акциями, символами, письмами политзаключенным.

Как реагировала Тихановская на задержание Протасевича

Оппозиционерка выступила перед Европарламентом, рассказав о нынешней ситуации в стране и задержании журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. По словам политика, Александр Лукашенко превращает страну в Северную Корею.

Кроме того, на фоне задержания Протасевича белорусская оппозиция анонсировала новую фазу протестов.

В Тихановской убеждены, что задержание журналиста готовил лично Лукашенко.