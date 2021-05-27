Тихановская анонсировала глобальный пикет солидарности с Беларусью

27 мая 2021 , 14:40
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Источник:

телеграм-канал Светланы Тихановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала 29 мая Глобальный пикет солидарности с Беларусью. Он пройдет по всему миру.

К пикету присоединятся политики, жители разных стран и диаспора. Тихановская отметила, что 29 мая – день, когда задержали ее мужа Сергея Тихановского. Он намеревался баллотироваться в президенты.

Важно Лукашенко превращает Беларусь на Северную Корею, – Тихановская обратилась к ЕС

Как будет происходить пикет

Мы объявили 29 мая – дату задержания Сергея Тихановского – днем ​​солидарности. В этот день по всему миру пройдет Глобальный пикет солидарности с Беларусью,
– отметила Тихановская.

По словам Тихановской, главное, чтобы белорусы внутри страны поддержали друг друга во всем. Например, уличными акциями, символами, письмами политзаключенным.

Как реагировала Тихановская на задержание Протасевича

  • Оппозиционерка выступила перед Европарламентом, рассказав о нынешней ситуации в стране и задержании журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. По словам политика, Александр Лукашенко превращает страну в Северную Корею.
  • Кроме того, на фоне задержания Протасевича белорусская оппозиция анонсировала новую фазу протестов.
  • В Тихановской убеждены, что задержание журналиста готовил лично Лукашенко.
Обратите внимание! Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая принудительно посадили в Минске из-за сообщения о заминировании. На борту находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Кстати, никакой взрывчатки на борту так и не нашли.
Автор: Ольга Музика