В МИД неожиданно вступились за Вэнса после его скандальных слов об Украине

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс высказался, что Киев якобы вмешивался в выборы в Венгрии и США. Эти заявления прокомментировали в украинском МИД и неожиданно стали на сторону Вэнса.

Ситуацию подробнее прокомментировал спикер МИД Георгий Тихий во время своего брифинга 8 апреля.

Как спикер МИД вступился за Джея Ди Вэнса?

В ведомстве прежде всего призвали отнестись к сказанному вице-президентом США под призмой избирательной кампании, что сейчас проходит в Венгрии.

Георгий Тихий заметил, что заявления Джея Ди Венса, как и всю пресс-конференцию, надо пересмотреть полностью и не акцентировать свое внимание на отдельных, вырванных из контекста фразах.

Как убеждает представитель, журналисты пытались несколько раз спровоцировать Джея Ди Вэнса на острые высказывания, однако тот отвечал нейтрально.

В то же время в МИД признают, что фраза о якобы украинском следе в выборах в Венгрии таки прозвучала.

По поводу той фразы, которая прозвучала, мы понимаем, что это произошло в рамках избирательной кампании, мы не придаем какого-то слишком рискованного эмоционального окраса,

– подчеркнул Тихий.

В то же время это заявление в МИД "не перегружают значением" и утверждают, что "эти слова исходили не из уст вице-президента США".

Напомним, накануне, 7 апреля, в Венгрию для поддержки Виктора Орбана перед выборами прибыл американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Кроме слов о якобы вмешательстве украинской разведки в голосование в Штатах и Венгрии в 2024-м, Вэнс отметил важность фигуры венгерского премьера в Европе.

Что известно о последних заявлениях вице-президента США?