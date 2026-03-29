О своем отношении к инопланетянам Вэнс рассказал в интервью Бенни Джонсону. Он добавил, что был одержим этим вопросом, когда пришел на должность, но теперь приоритеты изменились.
Что сказал Вэнс об НЛО?
Вице-президент заявил, что в США работают над тем, чтобы опубликовать все документы об НЛО. Таким образом он прокомментировал соответствующее обещание Трампа снять гриф секретности с информации о пришельцах.
Также Вэнс сказал, что пока не посетил таинственную Зону 51, которая, как считают, связана с НЛО. Мол, не было времени.
В то же время он заверил, что интересуется темой инопланетян "больше всех" и имеет еще три года на должности с доступом к самому высокому уровню секретности. Поэтому "разберется в этом до конца".
"Когда я пришел на должность, я был одержим делами об НЛО. А потом начинаешь очень заниматься экономикой, национальной безопасностью и другими подобными вопросами. Но у меня еще есть три года на должности вице-президента. Я обязательно разберусь с этими делами об НЛО", – пообещал Вэнс.
Ведущий попросил его высказаться о признании бывшего президента США Барака Обамы, который признал: пришельцы реальны, хоть и нет доказательств этого. Собственно, именно после этого Трамп и пообещал рассекретить имеющиеся данные об НЛО. Сейчас в США зарегистрировали домены alien.gov и aliens.gov.
Я не думаю, что они инопланетяне. Я все равно считаю, что это демоны (...) Я думаю, что небесные существа, которые летают вокруг, которые делают странные вещи с людьми, – я думаю, что есть желание описать все небесное, все потустороннее как инопланетян. Я имею в виду, что каждая большая мировая религия, включая христианство – ту, в которую я верю, – понимает: в мире существуют странные вещи, а также то, что очень трудно объяснить. И я, конечно, обращаюсь к христианскому пониманию, когда слышу о каких-то сверхъестественных явлениях. Я обращаюсь именно к этому: к осознанию того, что в мире есть много добра, но есть и зло. И я думаю, что одна из самых больших хитростей дьявола заключается в том, чтобы убедить людей, что они (демоны – 24 Канал) никогда не существовали,
– сказал Вэнс.
Интересно! Согласно опросам, республиканцы предпочли бы видеть Вэнса кандидатом на президентских выборах в 2028 году. На втором месте Рубио. Но сейчас Вэнс избегает отвечать на вопрос, будет ли баллотироваться.
Американцы религиозные или нет?
Журналист и публицист Виталий Портников в колонке для "Збруча" заметил: Трампа в целом можно назвать рациональным, но он очень зависит от избирателей из общин христиан-евангелистов, которые частично привели его к победе.
Эти люди искренне заинтересованы в победе Израиля над Ираном, поэтому просто так выйти из ближневосточного конфликта будет еще опаснее для Трампа, чем обрушить рынок акций. Так же зависим от ортодоксальных избирателей и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху.