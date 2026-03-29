Про своє ставлення до іншопланетян Венс розповів в інтерв'ю Бенні Джонсону. Він додав, що був одержимий цим питанням, коли прийшов на посаду, але тепер пріоритети змінилися.

Що сказав Венс про НЛО?

Віцепрезидент заявив, що у США працюють над тим, щоб опублікувати всі документи про НЛО. Таким чином він прокоментував відповідну обіцянку Трампа зняти гриф секретності з інформації про прибульців.

Також Венс сказав, що поки не відвідав таємничу Зону 51, яка, як вважають, пов'язана з НЛО. Мовляв, не було часу.

Водночас він запевнив, що цікавиться темою іншопланетян "більше за всіх" і має ще три роки на посаді з доступом до найвищого рівня секретності. Тож "розбереться в цьому до кінця".

"Коли я прийшов на посаду, я був одержимий справами про НЛО. А потім починаєш дуже перейматися економікою, національною безпекою та іншими подібними питаннями. Але в мене ще є три роки на посаді віцепрезидента. Я обов'язково розберуся з цими справами про НЛО", – пообіцяв Венс.

Ведучий попросив його висловитися про зізнання колишнього президента США Барака Обами, який визнав: прибульці реальні, хоч і нема доказів цього. Власне, саме після цього Трамп і пообіцяв розсекретити наявні дані про НЛО. Наразі у США зареєстрували домени alien.gov та aliens.gov.

Я не думаю, що вони іншопланетяни. Я все одно вважаю, що це демони (...) Я думаю, що небесні істоти, які літають навколо, які роблять дивні речі з людьми, – я думаю, що є бажання описати все небесне, все потойбічне як інопланетян. Я маю на увазі, що кожна велика світова релігія, включаючи християнство – ту, в яку я вірю, – розуміє: у світі існують дивні речі, а також те, що дуже важко пояснити. І я, звісно, звертаюся до християнського розуміння, коли чую про якісь надприродні явища. Я звертаюся саме до цього: до усвідомлення того, що у світі є багато добра, але є й зло. І я думаю, що одна з найбільших хитрощів диявола полягає в тому, щоб переконати людей, що вони (демони – 24 Канал) ніколи не існували,

– сказав Венс.

Цікаво! Відповідно до опитувань, республіканці воліли би бачити Венса кандидатом на президентських виборах у 2028 році. На другому місці Рубіо. Та зараз Венс уникає відповідати на запитання, чи буде балотуватися.

Американці релігійні чи ні?

Журналіст і публіцист Віталій Портников у колонці для "Збруча" зауважив: Трампа загалом можна назвати раціональним, але він дуже залежить від виборців із громад християн-євангелістів, які частково привели його до перемоги.

Ці люди щиро зацікавлені в перемозі Ізраїлю над Іраном, тому просто так вийти з близькосхідного конфлікту буде ще небезпечніше для Трампа, аніж обвалити ринок акцій. Так само залежить від ортодоксальних виборців і прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.