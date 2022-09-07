Тихонько отойти в лес не получилось: нардепу Трухину объявили подозрение за попытку подкупа патрульных

Народному депутату Александру Трухину объявили подозрение за попытку подкупа патрульных. Случай произошел в августе 2021 года, когда нардеп стал участником аварии.

Речь идет о ДТП, которое произошло на Бориспольской трассе. О подозрении Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила 7 сентября.

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Трухину сообщили о подозрении

7 сентября 2022 года прокурором САП по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщено о подозрении народному депутату Украины 9 созыва, который за "150 тысяч" пытался подкупить патрульных полицейских,

– сообщили в САП.

Там вспомнили, как разворачивались события 23 августа 2021 года. В тот день Александр Трухин стал участником аварии, в результате которой пострадало 6 человек. Среди пострадавших был руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

"150 тысяч" и "я тихонечко сейчас в лес пойду"

Находясь на месте дорожно-транспортного происшествия, нардеп предложил работникам патрульной полиции неправомерную выгоду в виде денежных средств в сумме 150 тысяч без указания денежной единицы за беспрепятственное оставление места ДТП,

– вспомнили в САП.

Сам Александр Трухин рассказывал якобы эти деньги были в автомобиле, в котором он ехал.

Стоит также вспомнить, что впоследствии журналисты "Украинской правды" показали кадры с нагрудной камеры полицейского, который находился на месте аварии.

В частности, когда полицейские не отпускали нардепа, то он попытался договориться и просил принести из автомобиля сумку. Голос, похожий на Трухина, также говорил:

"там есть 150 тысяч";

"давай я тихонечко сейчас в лес пойду. Поговорю с Денисом Монастырским. Потом найдемся и я отблагодарю".

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В САП также добавили, что в рамках досудебного расследования детективами НАБУ собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату Украины о подозрении в предложении должностному лицу предоставить ему неправомерную выгоду. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет заключения. По состоянию на 7 сентября продолжается досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет заключения. По состоянию на 7 сентября продолжается досудебное расследование.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины рассказали, что вместе с САП сообщили нардепу о подозрении, а также вспомнили, что расследование факта еще 2 февраля 2022 года начал генпрокурор на основании материалов журналистского расследования.

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Трухин прокомментировал получение подозрения

Александр Трухин заявил, что 7 сентября получил от САП подозрение по одному из эпизодов аварии, которая произошла год назад на Бориспольской трассе. Нардеп также:

пообещал сотрудничать со следствием;

участвовать во всех следственных действиях;

и чтобы "дело не бросала тень на репутацию команды", обратился к председателю фракции Давиду Арахамия с просьбой приостановить его членство во фракции "Слуга народа" на период расследования.

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