Это была постанова: тиктокер Волошин "покаялся" за отобранный айфон и показал реальное видео

Блогер Александр Волошин обнародовал новое видео, показывающее, как он на самом деле "дарил" айфон девочке, а затем отобрал. Оказалось, что предыдущий ролик был постановкой.
Сначала блогер якобы "покаялся" за ситуацию, попросив прощения у своих родственников, которые "воспитывали его по-другому". Однако после двух минут "покаяния" звучит фраза "Стоп. Снято".
Кстати "Кинули" актеры и друг: блогер Волошин нашел объяснение для отобранного у ребенка айфона
Тогда Волошин спрашивает "нормально ли он сыграл". Далее он передал весь свой "путь к успеху".
Блогер показал реальное видео
Волошин показал новое видео, на котором он подошел к маме с дочкой, в руках которой был подаренный айфон. Он попросил их разыграть сценку, в которой он якобы отнимает у ребенка гаджет. Девочка должна была бы расстроиться, а мама – скандалить.
Для чего Волошин разыграл сценку
Блогер рассказал, что таким образом его бесплатно распространили около 100 ресурсов, показали по телевидению. Поэтому Волошин сделал это для пиара.
История с отобранным айфоном: что известно
- Скандальное видео, которое разошлось сетью, опубликовала мама девочки. На кадрах видно, что блогер сначала дарит айфон, а потом задумал его отобрать.
- При этом возникла ссора. Парень вел себя агрессивно и ругался.
Смотрите видео, как блогер отбирает айфон: