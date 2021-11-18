Тиктокерше из России запретили въезд в Украину

В пункте пропуска в аэропорту "Киев" задержали 22-летнюю тиктокершу из Москвы. Все потому, что она незаконно посещала временно оккупированный Крым.

Что известно о российской блогерше

Девушка прилетела в Украину рейсом из Варшавы. В ходе проверки пограничники выяснили, что она нарушала наше законодательство.

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Так, летом 2021 года блогерша въезжала в Крым на автомобиле через незаконно построенный Керченский мост.

За нарушение украинского законодательства пограничники оформили в отношении россиянки админпротокол.

Ей запретили въезд в Украину на 3 года и предупредили, если в течение этого времени будет пытаться попасть на территорию нашей страны, срок запрета будет увеличен до 10 лет,

– рассказали в Госпогранслужбе.

Из Украины россиянка должна вылететь ближайшим обратным рейсом.

По данным "Украинской правды", блогершу зовут Алена Вотинцева.

Русской блогерше запретили въезд в Украину: смотрите видео

Последние случаи запрета на въезд россиянам в Украину