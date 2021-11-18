Тиктокерше из России запретили въезд в Украину
Источник:Госпогранслужба
В пункте пропуска в аэропорту "Киев" задержали 22-летнюю тиктокершу из Москвы. Все потому, что она незаконно посещала временно оккупированный Крым.
Что известно о российской блогерше
Девушка прилетела в Украину рейсом из Варшавы. В ходе проверки пограничники выяснили, что она нарушала наше законодательство.
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Так, летом 2021 года блогерша въезжала в Крым на автомобиле через незаконно построенный Керченский мост.
За нарушение украинского законодательства пограничники оформили в отношении россиянки админпротокол.
Ей запретили въезд в Украину на 3 года и предупредили, если в течение этого времени будет пытаться попасть на территорию нашей страны, срок запрета будет увеличен до 10 лет,
– рассказали в Госпогранслужбе.
Из Украины россиянка должна вылететь ближайшим обратным рейсом.
По данным "Украинской правды", блогершу зовут Алена Вотинцева.
Русской блогерше запретили въезд в Украину: смотрите видео
Последние случаи запрета на въезд россиянам в Украину
- 23 октября на территорию нашей страны не впустили 25-летнюю российскую поэтессу Алису Денисову. Все из-за незаконных поездок в Крым.
- Запретили въезд в Украину и 47-летнему актеру и телеведущему из России Оскару Кучере, который имел вид на жительство.
- Через пункт пропуска в Одесской области пыталась пройти известная российская актриса дубляжа. Она планировала выступить в одесском театре. Однако женщине запретили въезд в Украину на 3 года из-за поездок в Крым