Що відомо про російську блогерку
Дівчина прилетіла в Україну рейсом з Варшави. Під час перевірки прикордонники з'ясували, що вона порушувала наше законодавство.
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Так, влітку 2021 року блогерка в'їжджала в Крим автомобілем через незаконно збудований Керченський міст.
За порушення українського законодавства прикордонники оформили щодо росіянки адмінпротокол.
З України росіянка має вилетіти найближчим зворотним рейсом.
За даними "Української правди", блогерку звати Альона Вотінцева.
Російській блогерці заборонили в'їзд в Україну: дивіться відео
Останні випадки заборони в'їзду росіянам в Україну
- 23 жовтня на територію нашої країни не впустили 25-річну російську поетесу Алісу Денисову. Все через незаконні поїздки у Крим.
- Заборонили в'їзд в Україну й 47-річному актору й телеведучому з Росії Оскару Кучеру, який мав посвідку на проживання.
- Через пункт пропуску на Одещині намагалася пройти відома російська акторка дубляжу. Вона планувала виступити в одеському театрі. Однак жінці заборонили в'їзд в Україну на 3 роки через поїздки у Крим