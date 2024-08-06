Камала Харрис выбрала своего вице-президента: в СМИ назвали его имя

До 7 августа кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис должна была решить, кто в случае ее победы на выборах в США осенью, станет вице-президентом. В СМИ заявили, что политик остановила свой выбор на губернаторе штата Миннесота.

Еще вчера Reuters писал о том, что Харрис колеблется между двумя вариантами: губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесота Тимом Уолзом.

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Харрис определилась с напарником

Камала Харрис приняла решение относительно своего вице-президента. Четверо людей, ознакомленных с этим вопросом, сказали, что ее выбор - губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Бывший педагог, Уолз сейчас находится на втором сроке губернатора Миннесоты и возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов. Ранее он 12 лет проработал в Конгрессе, представляя консервативно ориентированный сельский округ, в котором как до, так и после его пребывания в должности преимущественно доминировали республиканцы.

На прошлой неделе он назвал Трампа и его вице-президента дуэтом "странных чуваков".

Эта фраза закрепилась, став центральным мемом в новой версии предвыборной кампании демократов.

Отмечается, что Харрис уже сообщила Уолзу о своем решении. Сегодня вечером они должны провести совместный митинг в Филадельфии.

К слову, Харрис отказалась от проведения дебатов на условиях Трампа.