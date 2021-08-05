Хочу остаться в спорте, – Тимановская пока не будет просить в Польше политического убежища

5 августа 2021 , 17:18
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Источник:

Интерфакс-Украина

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая заявляла о давлении со стороны их руководства, пока не будет просить в Польше политического убежища. Однако она продолжит свою спортивную карьеру в чужой стране.

Тимановская 5 августа отметила, что не собирается готовить документы для политического убежища. Также объяснила, почему решила переехать именно в Польшу.

К теме Тимановская уже прибыла в Варшаву, ее уволили с олимпийской сборной Беларуси

"Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все что я хочу – это остаться в спорте и продолжить свою спортивную карьеру здесь", – сказала спортсменка.

Почему Тимановская выбрала Польшу

Она объяснила, что решила переехать именно в Польшу после общения с родителями. Дело в том, что в таком случае им будет удобно иногда приезжать к дочери.

Справка. Муж Тимановской сразу после скандала покинул Беларусь и переехал в Украину. Тимановская сообщила, что он уже также направляется в Польшу.

Также Тимановская добавила, что она удивлена ​​тем, что ситуация, которая сложилась на Олимпиаде переросла в "политический скандал".

Скандал вокруг Тимановськои: коротко

  • Скандал разгорелся на Олимпиаде в Токио.
  • Тимановская публично выразила возмущение из-за того, что ее заставляли бежать не только свою эстафету, но и вместо других спортсменок из Беларуси.
  • Спортсменка раскритиковала спортивное руководство страны, из-за чего теперь не может вернуться в Беларусь из-за опасности.
  • Ее пытались заставить покинуть Японию и вернуться домой, но Тимановская в аэропорту обратилась в полицию и попросила защиты.
  • Тимановская убеждена, что ее могли бросить за решетку по возвращении в Беларусь.
  • Девушку уволили из олимпийской сборной Беларуси.
Автор: Тетяна Пасічник