Хочу остаться в спорте, – Тимановская пока не будет просить в Польше политического убежища
Источник:Интерфакс-Украина
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая заявляла о давлении со стороны их руководства, пока не будет просить в Польше политического убежища. Однако она продолжит свою спортивную карьеру в чужой стране.
Тимановская 5 августа отметила, что не собирается готовить документы для политического убежища. Также объяснила, почему решила переехать именно в Польшу.
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"Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все что я хочу – это остаться в спорте и продолжить свою спортивную карьеру здесь", – сказала спортсменка.
Почему Тимановская выбрала Польшу
Она объяснила, что решила переехать именно в Польшу после общения с родителями. Дело в том, что в таком случае им будет удобно иногда приезжать к дочери.Справка. Муж Тимановской сразу после скандала покинул Беларусь и переехал в Украину. Тимановская сообщила, что он уже также направляется в Польшу.
Также Тимановская добавила, что она удивлена тем, что ситуация, которая сложилась на Олимпиаде переросла в "политический скандал".
Скандал вокруг Тимановськои: коротко
- Скандал разгорелся на Олимпиаде в Токио.
- Тимановская публично выразила возмущение из-за того, что ее заставляли бежать не только свою эстафету, но и вместо других спортсменок из Беларуси.
- Спортсменка раскритиковала спортивное руководство страны, из-за чего теперь не может вернуться в Беларусь из-за опасности.
- Ее пытались заставить покинуть Японию и вернуться домой, но Тимановская в аэропорту обратилась в полицию и попросила защиты.
- Тимановская убеждена, что ее могли бросить за решетку по возвращении в Беларусь.
- Девушку уволили из олимпийской сборной Беларуси.