Жест доброй воли или манипуляции: в ВСУ объяснили, как Россия может использовать бои на Харьковщине

Россия проводит наступательные действия на севере Харьковщины. Может быть много вариантов, как именно Путин захочет использовать это обострение на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что бои на Харьковщине продолжаются. Путин мог начать такое обострение по неожиданной причине.

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Почему пошла атака на Харьковщину

Как предположил Тимочко, один из возможных вариантов – через некоторое время Путин просто отступит с этих позиций, чтобы продемонстрировать так называемый "жест доброй воли".

В последнее время диктатор много говорит о так называемых "мирных переговорах" на собственных условиях. Параллельно он забрал с должности Шойгу и Патрушева, которые являются одними из основоположников этой войны. Также Путин засунул в министерство обороны экономиста Андрея Белоусова.

Возможно, эта военная операция на Харьковщине является частью какой-то большой масштабной операции россиян по снятию санкции. Это может быть попытка снова стать субъектом международного процесса. Мы понимаем, что саммит по безопасности, который состоится в Швейцарии, будет иметь определенные обязательства. А там будут многие страны, которые влияют на мировую экономику. Возможно, именно поэтому Россия информационно привлекает внимание к этой тактической операции,

– предположил Тимочко.

Ситуация на Харьковщине: коротко