Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зауваживши, що бої на Харківщині тривають. Путін міг розпочати таке загострення з несподіваної причини.

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Чому пішла атака на Харківщину

Як припустив Тимочко, один з можливих варіантів – через певний час Путін просто відступить з цих позицій, аби продемонструвати так званий "жест доброї волі".

Упродовж останнього часу диктатор багато говорить про так звані "мирні переговори" на власних умовах. Паралельно він забрав з посади Шойгу та Патрушева, які є одними з основоположників цієї війни. Також Путін засунув в міністерство оборони економіста Андрєя Бєлоусова.

Можливо, ця військова операція на Харківщині є частиною якоїсь великої масштабної операції росіян зі зняття санкції. Це може бути спроба знову стати суб'єктом міжнародного процесу. Ми розуміємо, що безпековий саміт, який відбудеться у Швейцарії, матиме певні зобов'язання. А там будуть багато країн, які впливають на світову економіку. Можливо, саме тому Росія інформаційно привертає увагу до цієї тактичної операції,

– припустив Тимочко.

Ситуація на Харківщині: коротко