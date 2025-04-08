Прадедушка 3-летнего Тимофея, которого убила Россия в Кривом Роге, зачитал для внука стихотворение

В пятницу, 4 апреля, российские военные ударили баллистикой по жилому массиву Кривого Рога. Среди 9 погибших детей – 3-летний Тимофей Цвитко, который в момент взрыва возвращался с бабушкой домой.

Прадедушка мальчика зачитал для него стихотворение. Трогательные кадры показали в ТСН, передает 24 Канал.

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Кривой Рог прощается с Тимофеем

Сразу после взрыва Тимофея пытались реанимировать прямо посреди улицы, однако вскоре мальчик умер. Его бабушка чудом спаслась, сейчас она находится в больнице.

Во вторник, 8 апреля, в Кривом Роге попрощались с погибшим ребенком.

Схилилась мати над дитям

Серед вогню, пожарів і руїн.

Кому завадив ти життям,

Моя кровиночка, мій син…

– декламирует прадедушка.

Прадедушка Тимофея зачитал стихотворение о трагедии: смотрите видео с 1:03

Напомним, мальчик был единственным ребенком в семье. Он увлекался космосом, любил собирать различных жуков, изучал английский язык и умел считать на нем до десяти.

Ребенок наш золотой, очень хороший ребенок. Быстрый такой, что его никто не мог догнать. И вот по дому, как метла, бегал. Любили ребенка. Он познавал мир. Как ее пережить, эту беду, не знаем,

– говорят родные.

К слову, сейчас в больницах Кривого Рога находится 31 пострадавший в результате российского террора, среди них – 5 детей. Состояние 6 пациентов медики оценивают как тяжелое.