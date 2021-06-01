Украина, Европа и даже Китай: Тимошенко рассказал, куда будет летать будущая госавиакомпания

Украинская государственная авиакомпания в будущем сможет обеспечивать не только внутренние, но и международные рейсы. Ее создание запланировано на ближайший год.

Как рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, госавиакомпания будет выполнять даже трансатлантические рейсы.

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Куда будет летать авиакомпания

Тимошенко отметил, что государственная авиакомпания будет обеспечивать и внутренние, и международные рейсы. Именно поэтому в последнее время власти взялись активно развивать аэропорты в регионах.

Это также рейсы в Европу, трансатлантические рейсы и на дальнемагистральные – Китай, Азия,

– заявил зампред ОП.

Какие самолеты будут использовать

Он сообщил, что уже идут переговоры о создании внутренней авиакомпании как с зарубежными лидерами авиаотрасли, так и с украинскими специалистами. Планируется, что рейсы будут выполнять:

Ан-148 – на региональных маршрутах, а также перелетах в ближние страны;

Boeing или Airbus – для маршрутов дальнего сообщения.

Уже есть реальные просчеты, в частности ее прибыльности. В наши планы не входит ежегодное дотирование этой компании, она должна приносить доход,

– подчеркнул Тимошенко.

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Замглавы ОП добавил, что именно государственная авиакомпания будет осуществлять возвращение на родину украинцев, которые застряли в другой стране мира из-за пандемии COVID-19.

Напоследок Тимошенко подчеркнул, что прекращение воздушного транзита через Беларусь потенциально может увеличить доходы Украины.

Что известно о новой госавиакомпании