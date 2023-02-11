Легендарный историк Тимоти Снайдер собрал более миллиона долларов для ВСУ: куда пойдут деньги
Источник:Михаил Федоров
Известный американский историк Тимоти Снайдер собрал более миллиона долларов, которые люди задонатили на покупку "ловца Шахидов".
Благодаря собранной сумме, в Украине будет больше возможностей сбивать российские дроны. Ведь, по данным Минцифры, говорится о самых современных оборонных технологиях, защищающих стратегические объекты США.
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Что известно о сборе денег, организованном Снайдером
Легендарный историк и великий друг Украины Тимоти Снайдер собрал более 1 миллиона 268 тысяч долларов на "ловца Шахидов",
– рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.
По его словам, 6 подобных систем уже защищают энергетические объекты Украины от российских атак.
Министр цифровой трансформации рассказал, что благодаря сбору Тимоти Снайдера закупят еще больше "ловцов". Однако министр не сказал, о каком именно количестве говорится.
Однако Михаил Федоров поблагодарил Тимоти Снайдера и каждого, кто внес вклад в усиление энергобезопасности Украины.
Что известно о "ловцах Шахидов": коротко
- Михаил Федоров рассказал, что всего через UNITED24 на "ловца Шахидов" задонатили 11 278 раз. По словам министра, сбор поддержали даже Хиллари Клинтон и Ювал Ной Харари.
- Уже в конце января 2023 года в Минцифре рассказали, что для Украины закупили 6 "ловцов Шахидов", которые состоят из комплекса радаров и средств глушения сигнала. Это помогает обнаруживать и блокировать вражеские беспилотники, выпускать свои дроны.
- Тогда Михаил Федоров рассказал, что Fortem DroneHunter F700 – это автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом, который летит на скорости более 100 километров в час, перехватывает и приземляет вражеские дроны.
- Собрать на этих "ловцов Шахидов" удалось 150 миллионов гривен. Сбор провели monobank, блогер Игорь Лачен и платформа UNITED 24. Подробнее читайте здесь.