Легендарный историк Тимоти Снайдер собрал более миллиона долларов для ВСУ: куда пойдут деньги

Известный американский историк Тимоти Снайдер собрал более миллиона долларов, которые люди задонатили на покупку "ловца Шахидов".

Благодаря собранной сумме, в Украине будет больше возможностей сбивать российские дроны. Ведь, по данным Минцифры, говорится о самых современных оборонных технологиях, защищающих стратегические объекты США.

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Что известно о сборе денег, организованном Снайдером

Легендарный историк и великий друг Украины Тимоти Снайдер собрал более 1 миллиона 268 тысяч долларов на "ловца Шахидов",

– рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, 6 подобных систем уже защищают энергетические объекты Украины от российских атак.

Министр цифровой трансформации рассказал, что благодаря сбору Тимоти Снайдера закупят еще больше "ловцов". Однако министр не сказал, о каком именно количестве говорится.

Однако Михаил Федоров поблагодарил Тимоти Снайдера и каждого, кто внес вклад в усиление энергобезопасности Украины.

Что известно о "ловцах Шахидов": коротко