Завдяки зібраній сумі в Україні буде більше можливостей збивати російські дрони. Адже, за даними Мінцифри, мовиться про найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні об'єкти США.

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Що відомо про збір грошей, який організував Снайдер

Легендарний історик та великий друг України Тімоті Снайдер зібрав понад 1 мільйон 268 тисяч доларів на "ловця Шахідів",

– розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, 6 таких систем вже захищають енергетичні об'єкти України від російських атак.

Міністр цифрової трансформації розповів, що, завдяки збору Тімоті Снайдера закуплять ще більше "ловців". Проте міністр не сказав, про яку саме кількість мовиться.

Проте Михайло Федоров подякував Тімоті Снайдеру та кожному, хто зробив внесок у посилення енергобезпеки України.

Що відомо про "ловців Шахідів": коротко